Об этом информирует пресс-служба совета ЕС.

Совет принял решение об увеличении финансового потолка Европейского фонда мира почти до 7,979 млрд евро к 2027 году, гарантируя, что дополнительные финансовые потребности могут быть покрыты.

"Европейский фонд мира теперь стал неотъемлемой частью поддержки ЕС в содействии миру и безопасности во всем мире. Сегодняшнее решение доводит финансовый потолок Европейского фонда мира до более чем 7,9 млрд евро. Обеспечение финансовой устойчивости этого инструмента имеет решающее значение для нашей поддержки не только Украины, но и наших партнеров в других частях Европы, Африки и Ближнего Востока, поскольку потребности продолжают возникать", - сказал верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель.

Сообщается, что благодаря Европейскому фонду мира Союз поддерживает Вооруженные Силы Украины через семь пакетов помощи.