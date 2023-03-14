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Совет ЕС утвердил увеличение на 2 млрд евро фонда мира, из которого финансируют военную помощь Украине

14 мартa, 2023 вторник
15:53
Мир

14 марта совет Европейского Союза утвердил увеличение на 2 миллиарда евро фонда мира, из которого также финансируют военную помощь Украине

Об этом информирует пресс-служба совета ЕС.

Совет принял решение об увеличении финансового потолка Европейского фонда мира почти до 7,979 млрд евро к 2027 году, гарантируя, что дополнительные финансовые потребности могут быть покрыты.

"Европейский фонд мира теперь стал неотъемлемой частью поддержки ЕС в содействии миру и безопасности во всем мире. Сегодняшнее решение доводит финансовый потолок Европейского фонда мира до более чем 7,9 млрд евро. Обеспечение финансовой устойчивости этого инструмента имеет решающее значение для нашей поддержки не только Украины, но и наших партнеров в других частях Европы, Африки и Ближнего Востока, поскольку потребности продолжают возникать", - сказал верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель.

Сообщается, что благодаря Европейскому фонду мира Союз поддерживает Вооруженные Силы Украины через семь пакетов помощи.

  • Напомним, Европейский Союз 23 января одобрил седьмой транш в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, направляемого на военную помощь Украине. Таким образом, общий объем военной помощи Украине, выделенной с помощью этого инструмента, вырос до 3,6 млрд евро.
  • Саммит Украина – ЕС состоится 3 февраля в Киеве.
  • По состоянию на 1 февраля ЕС предоставил Украине военную помощь на сумму почти в 12 млрд евро – как через Европейский фонд мира, так и на двусторонней основе.
  • 8 марта послы стран Европейского Союза согласовали выделить два миллиарда евро фонда мира, из которого финансируются военные поставки для Украины.
Украина
ЕС
Жозеп Боррель
помощь Украине
оружие для Украины
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