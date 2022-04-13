Совет ЕС утвердил транш помощи Украине в 500 млн евро, предназначенный для поддержки ВСУ вооружением

Об этом сообщила пресс-служба Рады в среду, пишет "Европейская правда".



Совет Европейского Союза утвердил выделение третьего транша в размере 500 млн. евро на поставку вооружения Украине. Общий объем трех траншей составит 1,5 млрд. евро.

"С этими новыми дополнительными 500 млн. евро ЕС выделил в общей сложности 1,5 млрд. евро в поддержку поставки военной техники для Вооруженных сил Украины государствами-членами ЕС", – прокомментировал Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.



Он подчеркнул, что следующие недели будут решающими, ведь Россия готовится к наступлению на Востоке Украины. Поэтому очень важно, чтобы ЕС продолжал и наращивал военную поддержку Украине.

Средства очередного транша пойдут как на поставку вооружения, так и на поставку ВСУ государствами-членами ЕС средств индивидуальной защиты, аптечек и топлива, а также военного оборудования, предназначенного для доставки смертоносной силы в оборонных целях.

Европейский фонд мира, созданный в 2021 году, является чрезвычайным фондом в размере 5,69 миллиарда евро, который позволяет ЕС быстро финансировать военные операции и "сохранять мир, предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность", отмечается в ЕС.

Предыдущие меры помощи Украине были согласованы с Евросоюзом 28 февраля и 23 марта 2022 года. Это впервые ЕС согласился выделять средства для финансирования поставок оружия третьей стране.