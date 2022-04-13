Совет ЕС утвердил транш помощи Украине в 500 млн евро, предназначенный для поддержки ВСУ вооружением
Евросоюз утвердил третий транш военной помощи Украине: 500 млн евро пойдут на поставку вооружения Украине, горючему и средствам индивидуальной защиты для военных
Об этом сообщила пресс-служба Рады в среду, пишет "Европейская правда".
Совет Европейского Союза утвердил выделение третьего транша в размере 500 млн. евро на поставку вооружения Украине. Общий объем трех траншей составит 1,5 млрд. евро.
"С этими новыми дополнительными 500 млн. евро ЕС выделил в общей сложности 1,5 млрд. евро в поддержку поставки военной техники для Вооруженных сил Украины государствами-членами ЕС", – прокомментировал Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
Он подчеркнул, что следующие недели будут решающими, ведь Россия готовится к наступлению на Востоке Украины. Поэтому очень важно, чтобы ЕС продолжал и наращивал военную поддержку Украине.
Средства очередного транша пойдут как на поставку вооружения, так и на поставку ВСУ государствами-членами ЕС средств индивидуальной защиты, аптечек и топлива, а также военного оборудования, предназначенного для доставки смертоносной силы в оборонных целях.
Европейский фонд мира, созданный в 2021 году, является чрезвычайным фондом в размере 5,69 миллиарда евро, который позволяет ЕС быстро финансировать военные операции и "сохранять мир, предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность", отмечается в ЕС.
Предыдущие меры помощи Украине были согласованы с Евросоюзом 28 февраля и 23 марта 2022 года. Это впервые ЕС согласился выделять средства для финансирования поставок оружия третьей стране.
- Напомним, по заявлению немецкого вицеканцлера, Германия должна оперативно доставить в Украину военную помощь с учетом подготовки нападения России на Востоке Украины.
- Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила о необходимости предоставления Украине тяжелого вооружения.
- 11 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия мобилизует все усилия , чтобы с помощью дезинформации сорвать поставки оружия в Украину.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.88
-
EUR
Покупка 31.72Продажа 32.67
- Актуальное
- Важное