Совет ЕС утвердил санкции в отношении Ирана за поставку беспилотников, нанесших удары по Украине
Совет ЕС утвердил санкции в отношении Ирана за поставку беспилотников России для ударов по Украине, в том числе заморожены активы 3 физических лиц и 1 организации, ответственных за поставки БПЛА
Об этом сообщило в твиттере председательство Чехии в Раде.
"Санкции по Ирану в рекордно короткие сроки! После трехдневных переговоров послы ЕС договорились о мерах против организаций, которые поставляют иранские беспилотники, нанесшие удары по Украине", - говорится в сообщении.
Известно, что переговоры послов ЕС продолжались три дня. В настоящее время письменная процедура завершена, поэтому санкции вступают в силу сегодня днем после публикации в "Официальном журнале".
Отмечается, что страны ЕС решили заморозить активы 3 физических лиц и 1 организации, ответственных за поставки БПЛА, а также готовы распространить санкции на еще 4 иранские организации, фигурировавшие в предыдущем списке санкций.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал столь оперативное решение Европейского Союза.
"Я приветствую ЕС после моего призыва в понедельник немедленно ввести санкции против Ирана за то, что эта страна помогает России убивать украинцев и вредить нашей энергетической инфраструктуре. За три дня ЕС согласовал набор ограничений, которые вступят в силу уже сегодня", - пишет он.
- 19 октября СМИ сообщили, что в ближайшие дни Европейский Союз планирует наложить новые санкции против ряда иранских физических и юридических лиц в связи с поставками оружия России. Решение было принято из-за распространения информации об использовании Россией иранских беспилотников Shahed-136 и об иранских инструкторах, которые помогали российской армии учиться пользоваться дронами на территории временно оккупированного Крыма. Также одной из причин может стать то, что в скором времени Иран будет поставлять РФ высокоточные ракеты.
- Позже в тот же день послы стран ЕС приняли санкции против Ирана за поддержку РФ в войне с Украиной. Под санкции попала компания, ответственная за проектирование и разработку иранского БПЛА "Шахед" – Shahed Aviation Industries.
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