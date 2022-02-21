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Совет ЕС утвердил €1,2 млрд макрофинансовой помощи Украине

21 февраля, 2022 понедельник
12:51
Экономика

Совет ЕС принял решение по предоставлению экстренной макрофинансовой помощи Украине в размере €1,2 миллиарда в виде ссуд

Об этом сообщает пресс-релиз Совета Европейского Союза.

ЕС предоставит экстренную макрофинансовую помощь в размере 1,2 миллиарда евро в виде ссуд для поддержания стабильности в Украине. Помощь должна оказать скорую поддержку в ситуации острого кризиса и укрепить устойчивость Украины.

Совет ЕС завершил принятие сегодня, 21 февраля, уже через 21 день после того, как Еврокомиссия представила это предложение.

"ЕС ускорил эту экономическую помощь Украине, поскольку нынешняя геополитическая напряженность губительно влияет на экономическую и финансовую стабильность Украины. Постоянные угрозы безопасности уже вызвали значительный отток капитала. Украина теряет доступ к международным рынкам капитала из-за усиления геополитической неопределенности и ее влияния на экономическую ситуацию", - говорится в сообщении.

Макрофинансовая помощь будет длиться 12 месяцев и будет состоять из двух выплат: выдача первого транша состоится быстро после одобрения этого предложения, а второго - при условии выполнения договоренностей с Международным валютным фондом и совершенных краткосрочных политических действий в таких сферах, как усиление экономической устойчивости и стабильности, управления и верховенства права и энергетики


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Мир
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