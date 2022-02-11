Совет ЕС согласовал выделение Украине пакета помощи на €1,2 млрд
Украина получит от Евросоюза новый пакет макрофинансовой помощи в 1,2 млрд евро, соответствующее решение поддержали страны-члены Евросоюза
Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
"Послы ЕС сегодня одобрили предложение Еврокомиссии предоставить дополнительную макрофинансовую помощь Украине размером €1,2 млрд", - отмечается в сообщении.
В Совете ЕС также уточнили, что рассмотрение текста этого решения в ускоренном темпе будет рассмотрено в Европейском парламенте.
Кроме того, там объяснили, что намерены оказать оперативную поддержку Украине в ситуации острого кризиса и укрепить устойчивость страны.
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