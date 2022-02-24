Совет ЕС согласовал дополнительные санкции против России

Об этом передает пресс-служба ЕС .

"Сегодня Европейский Совет в тесной координации с нашими партнерами и союзниками согласовал дальнейшие ограничительные меры, которые приведут к массивным и суровым последствиям на Россию из-за ее действий", - говорится в сообщении.

Так, санкции охватывают финансовый сектор, энергетический и транспортный секторы, товары двойного назначения, а также экспортный контроль и экспортное финансирование, визовую политику, дополнительные списки российских лиц и новые критерии включения в списки.

"Совет безотлагательно примет предложения, подготовленные комиссией и высоким представителем", - говорится в сообщении.

Также ЕС осуждает неспровоцированную и неоправданную военную агрессию РФ против Украины.

"Россия несет полную ответственность за этот акт агрессии и все разрушения и жертвы, к которым он приведет. Она будет привлечена к ответственности за свои действия", - говорится в сообщении.

ЕС требование от России немедленно прекратило военные действия, безоговорочно вывело все силы и военную технику со всей территории Украины.



Напомним, 23 февраля главари "ЛДНР" Пасечник и Пушилин обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о военной помощи , обвинив Украину в агрессии.

В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции" против Украины и призвал украинских военных "немедленно сложить оружие и уходить домой".

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