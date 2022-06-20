Совет ЕС продлил действие санкций, наложенных за оккупацию Крыма и Севастополя

Об этом сообщают на сайте Совета ЕС.

Действующие ограничительные меры были впервые введены в июне 2014 года. Они включают в себя запрет на импорт товаров из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя в ЕС, а также инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя. Кроме того, под санкциями находится экспорт определенных товаров и технологий для крымских компаний для использования в незаконно аннексированном Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или разведке и добыче нефти, газа и минеральных ресурсов.

"Европейский Союз неуклонно стремится помочь Украине реализовать ее неотъемлемое право на самооборону от российской агрессии и построить мирное, демократическое и процветающее будущее. Он также остается приверженным продолжению укрепления способности Украины защищать свою территориальную целостность и суверенитет", – говорится в сообщении Совета ЕС.