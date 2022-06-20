English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Новости Совет ЕС продлил действие санкций, наложенных за оккупацию Крыма и Севастополя

Совет ЕС продлил действие санкций, наложенных за оккупацию Крыма и Севастополя

20 июня, 2022 понедельник
12:27
Новости

Совет Евросоюза принял решение продлить еще на год санкции, введенные организацией в ответ на незаконную аннексию РФ Крыма и города Севастополя – до 23 июня 2023 года

Об этом сообщают на сайте Совета ЕС.

Действующие ограничительные меры были впервые введены в июне 2014 года. Они включают в себя запрет на импорт товаров из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя в ЕС, а также инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя. Кроме того, под санкциями находится экспорт определенных товаров и технологий для крымских компаний для использования в незаконно аннексированном Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или разведке и добыче нефти, газа и минеральных ресурсов.

"Европейский Союз неуклонно стремится помочь Украине реализовать ее неотъемлемое право на самооборону от российской агрессии и построить мирное, демократическое и процветающее будущее. Он также остается приверженным продолжению укрепления способности Украины защищать свою территориальную целостность и суверенитет", – говорится в сообщении Совета ЕС.

  • Напомним, 17 июня Норвегия ввела нефтяное эмбарго против России.
  • 16 июня Британия ввела санкции против патриарха Кирилла и ряда прокремлевских преступников.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Евросоюз
война с Россией
Читайте также:
19 июня, 2022 воскресенье
За предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС проголосовали 315 народных депутатов
Лукашенко
18 июня, 2022 суббота
"Будут трещать такие страны, как Беларусь, Чехия, Австрия, Швейцария": Лукашенко рассказал о разговорах с Путиным и анонсировал передел мира
На фото Збройні сили України
19 июня, 2022 воскресенье
ВСУ быстрее уничтожают российскую армию, чем армия России нашу, - генерал-майор запаса Чумак
Киев
+29°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.45
    Покупка 34.45
    Продажа 35.27
  • EUR
    Покупка 35.96
    Продажа 37.18
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
20 июня
12:11
Эксклюзив
Если Украина не ратифицирует Стамбульскую конвенцию, это может стоить нам статуса кандидата на вступление в ЕС, - нардеп Гурин
12:10
В Офисе президента оценили вероятность участия армии Беларуси в войне против Украины
12:03
Полиция задержала в Буче поклонника "русского мира"
12:02
Турчинов: Сегодня в Украине решается судьба всего мира
11:38
В госдуме РФ угрожают Литве немедленно "прибегнуть к самозащите" из-за ограничения транзита в Калининград.
11:08
Эксклюзив
На фото Вооруженные силы Украины
В Запорожье ВСУ переходят от обороны к наступательным действиям, - командир подразделения "Азов" Кудряшов
11:03
Фьюри принял неожиданное решение о продолжении карьеры
11:02
Виталий Портников
Путинисты никуда не делись
11:02
Эксклюзив
призывники
Вручение повестки не является мерой наказания, законодательство не нарушает, - юрист Звягинцева
11:00
Вживую
Лисичанск под постоянными обстрелами, угроза для жителей и попытки перерезать стратегическую трассу Лисичанск - Бахмут
10:52
Препятствование выступлению Путина и пропаганде РФ: ІТ-армия атаковала более 400 враждебных онлайн-ресурсов на прошлой неделе
10:30
Китай увеличил импорт российской нефти до рекордного уровня
10:11
Музыкант Сашко Положинский с фронта: сгорел автомобиль с вещами 47-го отдельного батальона
10:09
Эксклюзив
ВСУ отбросили оккупантов с первой линии обороны в Херсонской области, - советник главы ОВА Хлань
10:02
"Путин разрешил": СБУ перехватила разговор оккупанта о разрешении на мародерство и удобной краденой обуви
09:52
ВСУ потеряли контроль над Метелкиным в Луганской области, - Гайдай
09:44
В британской разведке объяснили, почему авиация РФ не достигла владычества в небе над Украиной
09:27
В Харьковской области взрывом снаряда ранило троих детей
09:27
Инфографика
Около 33 800 военных, 1477 танков, 238 РСЗО и 749 артсистем: какие потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
09:17
Стало известно, где "Динамо", "Шахтер", "Ворскла" и "Заря" будут играть домашние матчи в еврокубках
09:02
Россияне депортируют жителей Северодонецка целыми кварталами, - глава ВГА Стрюк
08:57
Обновлено
Украинские военные сбили вражеские ракеты "Оникс" над Одессой
08:40
мост Патона
В Киеве для автомобилей открыли движение по мостам Метро и Патона
08:39
Усик и Джошуа отреагировали на официальное объявление о реванше
08:34
жара
Украинцев ожидает сильная жара 20 июня
08:19
Эвакуация: для украинцев назначили поезд из Покровска во Львов
08:18
На фото Маси Наем
Маси Найем рассказал, при каких обстоятельствах получил тяжелое ранение
08:15
Урсула фон дер Ляйен
"Сделала огромные шаги вперед": глава Еврокомиссии объяснила, почему Украина должна как можно быстрее получить статус кандидата в ЕС
08:07
На Днепропетровщине спасатели вторые сутки борются с пожаром, произошедшим из-за ракетной атаки
08:03
Россияне обвинили ВСУ в обстреле Суземки в Брянской области, якобы есть пострадавшие
08:00
Аналитика
Еспресо
"Денарцификации" от Офиса президента: почему телеканал "Эспрессо" выключили из цифрового эфира
07:31
На фото разрушено здание кинотеатра
Оккупанты интенсивно применяют авиацию на Донбассе, ведутся бои за контроль над Северодонецком, - Генштаб
07:22
Россияне развернули ракетные войска в Брянской области, граничащую с Черниговщиной и Сумщиной, - Генштаб ВСУ
06:45
Дмитрий Кулеба
Кулеба: Украина готова воевать лопатами против РФ, если поставок западного оружия не будет
06:20
ВСУ уничтожили на Юге 28 оккупантов, беспилотник и пушку-гаубицу
06:00
РФ пополнила состав корабельной группировки в Черном море, - ОК "Юг"
05:30
РФ не хватает сил для продвижения в Северодонецке. Успешные контратаки ВСУ заставляют оккупантов укрепляться, - ISW
02:02
Газ
Болгария сможет получать полные объемы газа из Азербайджана с 1 июля, - посол
01:36
В Марокко требуют от РФ честного суда для бойца ВСУ, которого террористы в ОРДЛО "приговорили" к смертной казни
01:13
Сделаем все, чтобы завершить войну и восстановить мир, – президент Австрии
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV