Совет ЕС продлил действие санкций, наложенных за оккупацию Крыма и Севастополя
Совет Евросоюза принял решение продлить еще на год санкции, введенные организацией в ответ на незаконную аннексию РФ Крыма и города Севастополя – до 23 июня 2023 года
Об этом сообщают на сайте Совета ЕС.Действующие ограничительные меры были впервые введены в июне 2014 года. Они включают в себя запрет на импорт товаров из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя в ЕС, а также инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя. Кроме того, под санкциями находится экспорт определенных товаров и технологий для крымских компаний для использования в незаконно аннексированном Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или разведке и добыче нефти, газа и минеральных ресурсов.
"Европейский Союз неуклонно стремится помочь Украине реализовать ее неотъемлемое право на самооборону от российской агрессии и построить мирное, демократическое и процветающее будущее. Он также остается приверженным продолжению укрепления способности Украины защищать свою территориальную целостность и суверенитет", – говорится в сообщении Совета ЕС.
- Напомним, 17 июня Норвегия ввела нефтяное эмбарго против России.
- 16 июня Британия ввела санкции против патриарха Кирилла и ряда прокремлевских преступников.
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