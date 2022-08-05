Совет ЕС принял план сокращения спроса на газ на 15% этой зимой

Об этом сообщила пресс-служба европейского институции.

Такое решение было принято, чтобы подготовиться к возможным сбоям в поставке газа из России, которая постоянно использует энергоносители как оружие.

Государства-члены ЕС согласились сократить свой спрос на газ на 15% по сравнению со средним потреблением за последние пять лет в период с 1 августа 2022-го по 31 марта 2023 года. Меры по сокращению спроса будут выбирать по своему усмотрению.

В то же время Совет ЕС установил исключения и возможности применения частичного или полного отступления от цели обязательного сокращения спроса на газ, чтобы соответствовать конкретным ситуациям государств-членов и гарантировать, что сокращение эффективно.

У Совета также будет возможность инициировать "тревогу Союза". Комиссия должна дать предложение по инициированию "тревоги Союза" в случае существенного риска серьезного дефицита газа или чрезвычайно высокого спроса на газ, или если пять или более государств-членов объявили тревогу на национальном уровне.

Среди возможных мер экономии – сокращение потребления газа в электроэнергетике, меры по поощрению промышленности к переходу на другой вид топлива, национальные кампании по повышению осведомленности, целевые обязательства по сокращению отопления и охлаждения и рыночные мероприятия, такие как аукцион между компаниями.

Постановление официально принято по письменной процедуре.

По состоянию на 2 августа газохранилища Германии были заполнены на 69%. К сентябрю планируется поднять показатель до 75%.

4 августа мы сообщали, что Польша и Великобритания на 100% заполнили свои газовые хранилища в преддверии зимы.

Европа рассчитывает добиться достаточного заполнения газовых хранилищ к началу отопительного сезона, но ожидается, что цена пополнения запасов в 10 раз превысит норму.

Прекратив поставки большинства европейских стран, Газпром начал в промышленных масштабах сжигать газ, дети некуда.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb