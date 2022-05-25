Совет ЕС принял новые правила, позволяющие Евроюсту хранить доказательства военных преступлений в Украине
Совет Европейского Союза принял правила, позволяющие Евроюсту хранить и анализировать доказательства военных преступлений РФ в Украине
Об этом заявили в пресс-службе Европарламента.
По новым правилам Евроюсту позволят хранить доказательства, связанные с военными преступлениями. Сюда входят спутниковые изображения, фотографии, видео, аудиозаписи, профили ДНК и отпечатки пальцев.
Отныне можно будет обрабатывать и анализировать доказательства в сотрудничестве с Европолом и обмениваться информацией с соответствующими национальными и международными судебными органами, включая Международный уголовный суд.
Текст новых предписаний еще должен быть подписан Европейским парламентом и Советом 30 мая. Он вступит в силу на следующий день после его опубликования.
- Напомним, европейский комиссар по юстиции и верховенству права Дидье Рейндерс выразил уверенность, что за военные преступления РФ в Украине наступит ответственность. По его данным, обнаружено более 600 подозреваемых, расследуется более 10 тыс. случаев.
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