Об этом заявили в пресс-службе Европарламента.



По новым правилам Евроюсту позволят хранить доказательства, связанные с военными преступлениями. Сюда входят спутниковые изображения, фотографии, видео, аудиозаписи, профили ДНК и отпечатки пальцев.



Отныне можно будет обрабатывать и анализировать доказательства в сотрудничестве с Европолом и обмениваться информацией с соответствующими национальными и международными судебными органами, включая Международный уголовный суд.

Текст новых предписаний еще должен быть подписан Европейским парламентом и Советом 30 мая. Он вступит в силу на следующий день после его опубликования.

Напомним, европейский комиссар по юстиции и верховенству права Дидье Рейндерс выразил уверенность, что за военные преступления РФ в Украине наступит ответственность. По его данным, обнаружено более 600 подозреваемых, расследуется более 10 тыс. случаев.

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