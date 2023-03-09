Совет ЕС поддержал в первом чтении безвиз для владельцев паспортов Косово
9 марта Совет Европейского Союза поддержал введение безвизового режима в ЕС для владельцев паспортов Косово, однако необходима еще ратификация
Об этом информирует пресс-служба Совета ЕС.
"Косово приложило значительные усилия для улучшения управления безопасностью и миграцией, а также для согласования визовой политики с визовой политикой ЕС. Надеемся, что наше сотрудничество в этих сферах и в дальнейшем будет плодотворным", - заявила министр по миграции Швеции Мария Мальмер Стенергард.
Новые правила позволят владельцам паспортов Косово путешествовать в Европейский Союз без визы на 90 дней в течение 180-дневного периода.
Сообщается, что это освобождение от визового требования будет применяться с даты вступления Европейской системы туристической информации и авторизации (ETIAS) или с 1 января 2024 года в зависимости от того, что наступит ранее.
"Новые правила теперь должны быть приняты Европейским парламентом прежде, чем они будут подписаны и опубликованы в официальном журнале ЕС", - добавляют в Раде.
- 27 февраля президенты Сербии Александар Вучич и Косово Альбин Курти на встрече в Брюсселе предварительно поддержали план нормализации отношений, разработанный Францией и Германией.
- Власти Сербии согласились 28 февраля, что Косово может вступать в любую независимую организацию - это значит, что Белград соглашается на то, что Косово функционирует как самостоятельное государство.
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