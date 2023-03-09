Об этом информирует пресс-служба Совета ЕС.

"Косово приложило значительные усилия для улучшения управления безопасностью и миграцией, а также для согласования визовой политики с визовой политикой ЕС. Надеемся, что наше сотрудничество в этих сферах и в дальнейшем будет плодотворным", - заявила министр по миграции Швеции Мария Мальмер Стенергард.

Новые правила позволят владельцам паспортов Косово путешествовать в Европейский Союз без визы на 90 дней в течение 180-дневного периода.

Сообщается, что это освобождение от визового требования будет применяться с даты вступления Европейской системы туристической информации и авторизации (ETIAS) или с 1 января 2024 года в зависимости от того, что наступит ранее.

"Новые правила теперь должны быть приняты Европейским парламентом прежде, чем они будут подписаны и опубликованы в официальном журнале ЕС", - добавляют в Раде.