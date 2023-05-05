Совет ЕС окончательно утвердил выделение 1 млрд евро на боеприпасы для Украины
Совет Европейского Союза в пятницу, 5 мая, принял решение выделить 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках Европейского фонда мира
Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.
В рамках помощи Украине окажут артиллерийские снаряды калибра 155 мм и, по запросу, ракеты, которые будут совместно закупать страны-члены ЕС.
"Вооруженным Силам Украины для защиты украинского народа и территории нужно значительное количество боеприпасов. Вместе с предыдущим решением о скором обеспечении боеприпасами из имеющихся запасов мы выделяем на эту цель в общей сложности 2 млрд евро, доводя общую военную поддержку ЕС Украине до 5,6 млрд евро", – отметил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Эта мера будет способствовать совместным закупкам боеприпасов и ракет у компаний, основанных в ЕС или Норвегии, а также производству этих боеприпасов и ракет.
Меры поддержки, принятые сегодня вместе с предыдущим пакетом военной помощи, увеличивают общий вклад ЕС в Украину в поддержку военных поставок в рамках EPF до 5,6 млрд евро.
- В проекте ЕС по совместной закупке боеприпасов для Украины отказалась участвовать Венгрия.
- Ранее в пресс-службе Евросовета сообщили, что лидеры стран Евросоюза одобрили совместную закупку боеприпасов Украины, также они поддержали поставки ракет, если потребуется.
- Совет ЕС 13 апреля утвердил выделение из Европейского фонда мира 1 миллиарда евро для поддержки Вооруженных Сил Украины, в частности, обеспечения их боеприпасами.
- Как объяснил на днях Денис Шмыгаль, в целом Евросоюз предоставит Украине боеприпасы на 2 млрд евро. Страны-члены ЕС уже сейчас пошлют боеприпасы со своих складов на 1 млрд евро, а еще миллиард евро Евросоюз выделяет на совместные дальнейшие закупки их для Украины. Также Европа увеличивает возможности производства боеприпасов, для чего тоже будет мобилизовано 1 млрд. евро.
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