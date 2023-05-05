Совет ЕС окончательно утвердил выделение 1 млрд евро на боеприпасы для Украины

Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

В рамках помощи Украине окажут артиллерийские снаряды калибра 155 мм и, по запросу, ракеты, которые будут совместно закупать страны-члены ЕС.

"Вооруженным Силам Украины для защиты украинского народа и территории нужно значительное количество боеприпасов. Вместе с предыдущим решением о скором обеспечении боеприпасами из имеющихся запасов мы выделяем на эту цель в общей сложности 2 млрд евро, доводя общую военную поддержку ЕС Украине до 5,6 млрд евро", – отметил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Эта мера будет способствовать совместным закупкам боеприпасов и ракет у компаний, основанных в ЕС или Норвегии, а также производству этих боеприпасов и ракет.

Меры поддержки, принятые сегодня вместе с предыдущим пакетом военной помощи, увеличивают общий вклад ЕС в Украину в поддержку военных поставок в рамках EPF до 5,6 млрд евро.