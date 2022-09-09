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Совет ЕС одобрил выделение Украине 5 млрд евро макроэкономической помощи

9 сентября, 2022 пятница
19:25
Экономика

Совет ЕС одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине второй транш макроэкономической помощи в размере 5 млрд евро

Об этом сообщает министерство финансов Чехии.

"После июльской договоренности о предоставлении 1 млрд евро министры финансов ЕС в Праге договорились ускорить следующую часть макрофинансовой помощи Украине в размере 5 млрд евро", – говорится в сообщении.

Министр финансов Збинек Станюра подчеркнул, что новый кредит пойдет на "повседневную деятельность государства и обеспечит работу критической инфраструктуры в стране: офисов, школ или больниц".

На следующих заседаниях Совета ЕС по экономическим вопросам министр будет настаивать на быстром согласовании с позиции председательствующей страны предоставления трех миллиардов евро. Эту сумму разделят на кредиты и гранты.

  • 9 сентября ЕС полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией.
  • В Швеции активисты заблокировали разгрузку российского танкера и призвали правительство прекратить импорт газа из РФ из-за войны в Украине.

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