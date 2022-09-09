Совет ЕС одобрил выделение Украине 5 млрд евро макроэкономической помощи
Совет ЕС одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине второй транш макроэкономической помощи в размере 5 млрд евро
Об этом сообщает министерство финансов Чехии.
"После июльской договоренности о предоставлении 1 млрд евро министры финансов ЕС в Праге договорились ускорить следующую часть макрофинансовой помощи Украине в размере 5 млрд евро", – говорится в сообщении.
Министр финансов Збинек Станюра подчеркнул, что новый кредит пойдет на "повседневную деятельность государства и обеспечит работу критической инфраструктуры в стране: офисов, школ или больниц".
На следующих заседаниях Совета ЕС по экономическим вопросам министр будет настаивать на быстром согласовании с позиции председательствующей страны предоставления трех миллиардов евро. Эту сумму разделят на кредиты и гранты.
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