Об этом сообщает министерство финансов Чехии.

"После июльской договоренности о предоставлении 1 млрд евро министры финансов ЕС в Праге договорились ускорить следующую часть макрофинансовой помощи Украине в размере 5 млрд евро", – говорится в сообщении.

Министр финансов Збинек Станюра подчеркнул, что новый кредит пойдет на "повседневную деятельность государства и обеспечит работу критической инфраструктуры в стране: офисов, школ или больниц".

На следующих заседаниях Совета ЕС по экономическим вопросам министр будет настаивать на быстром согласовании с позиции председательствующей страны предоставления трех миллиардов евро. Эту сумму разделят на кредиты и гранты.

9 сентября ЕС полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией.

В Швеции активисты заблокировали разгрузку российского танкера и призвали правительство прекратить импорт газа из РФ из-за войны в Украине.