Совет ЕС одобрил выделение €1 млрд на боеприпасы для Украины
Совет ЕС 13 апреля утвердил выделение из Европейского фонда мира 1 миллиарда евро для поддержки Вооруженных Сил Украины, в том числе обеспечения их боеприпасами
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.
"Сегодня Совет ЕС одобрил меру в размере 1 млрд евро в рамках Европейского фонда мира (EPF) для поддержки Украинских Вооруженных Сил. Эта мера позволит ЕС возместить государствам-членам расходы на боеприпасы, переданные Украине из имеющихся запасов или вследствие изменения приоритетов имеющихся заказов в период с 9 февраля по 31 мая 2023 года", - говорится в сообщении.
По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, такое решение ввело в действие первую часть обещания стран ЕС передать Украине артиллерийские боеприпасы на 1 млрд евро.
"Сегодняшнее решение реализует первую часть соглашения Совета от 20 марта 2023 года о трехвекторном подходе, направленном на ускорение поставок и совместных закупок артиллерийских боеприпасов", - уточнили в ведомстве.
- В проекте ЕС по совместной закупке боеприпасов для Украины отказалась участвовать Венгрия.
- Ранее в пресс-службе Евросовета сообщили, что лидеры стран Евросоюза одобрили совместную закупку боеприпасов Украине, также они поддержали поставки ракет, если потребуется.
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