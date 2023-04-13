Совет ЕС одобрил выделение €1 млрд на боеприпасы для Украины

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

"Сегодня Совет ЕС одобрил меру в размере 1 млрд евро в рамках Европейского фонда мира (EPF) для поддержки Украинских Вооруженных Сил. Эта мера позволит ЕС возместить государствам-членам расходы на боеприпасы, переданные Украине из имеющихся запасов или вследствие изменения приоритетов имеющихся заказов в период с 9 февраля по 31 мая 2023 года", - говорится в сообщении.

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, такое решение ввело в действие первую часть обещания стран ЕС передать Украине артиллерийские боеприпасы на 1 млрд евро.

"Сегодняшнее решение реализует первую часть соглашения Совета от 20 марта 2023 года о трехвекторном подходе, направленном на ускорение поставок и совместных закупок артиллерийских боеприпасов", - уточнили в ведомстве.