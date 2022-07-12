Совет ЕС одобрил предоставление Украине 1 миллиарда евро
Совет Евросоюза поддержал выделение €1 млрд макрофинансовой помощи Украине для поддержки экономики
Об этом сообщил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.
"€1 млрд Украине! После ускоренного принятия ЕС предоставит пострадавшему от войны государству макрофинансовую помощь. Деньги пойдут на разные сферы", – написал Валдис Домбровскис.
- 12 июля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что еще $1,7 млрд. грантовой помощи США поступили в украинский бюджет.
- В тот же день литовское правительство одобрило пакет помощи в €10 млн для восстановления Украины.
- 6 июля Литва заявила о намерении предоставить Украине дополнительные €10 млн для восстановительных работ
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