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Совет ЕС на полгода продлил санкции против отдельных секторов экономики РФ

20 июля, 2023 четверг
14:38
Мир

В четверг, 20 июля, Совет Европейского Союза поддержал действие санкций, направленных против отдельных секторов экономики России, до конца января следующего года

Об этом информирует пресс-лужба .

"Сегодня Рада приняла решение о продлении на шесть месяцев, до 31 января 2024 года, действия
ограничительных мер, направленных против отдельных секторов экономики России",- говорится в заявлении.

В настоящее время санкции включают в себя широкий спектр секторных мероприятий, в том числе ограничения в сферах торговли, финансов, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши.

Также санкции против РФ охватывают запрет на импорт или передачу морской сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, отключение нескольких российских банков от SWIFT, а также приостановление деятельности по вещанию и лицензиям нескольких поддерживаемых Кремлем дезинформационных СМИ. Кроме того, были введены конкретные меры по усилению способности ЕС противодействовать обходу санкций.

Эти ограничения впервые были введены в 2014 году в ответ на действия России против Украины и расширены с февраля 2022 в ответ на непровоцированную и неоправданную военную агрессию РФ.

Что известно о санкциях против РФ

Новый 11-й пакет санкций против РФ должен был быть принят до конца мая, однако Будапешт потребовал исключить из перечня три венгерские компании. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил , что из-за включения Украиной венгерского OTP Bank в список спонсоров войны Будапешту будет трудно договориться с Евросоюзом о новых санкциях против РФ.

Также с требованием исключить из списка компании выступила Греция.

8 мая издание Finacial Times сообщило, что Европейский Союз может ввести санкции в отношении нескольких китайских компаний за поставку в Россию электроники .

В июне издание Politico сообщило, что Германия, Франция и еще несколько стран-членов ЕС опасаются того, что меры, направленные на то, чтобы не дать россиянам обходить санкции, могут плохо повлиять на дипломатические отношения.

15 июня Bloomberg писал, что ЕС может убрать из нового санкционного списка 5 китайских компаний, связанных с РФ.

21 июня послы ЕС согласовали новый пакет санкций против России, предусматривающий устранение лазейок, помогающих оккупантам обходить ранее наложенные ограничения.

28 июня Швейцария добавила в списки ограничений в отношении РФ новых лиц и организаций, таким образом страна поддержала 11-й пакет санкций ЕС.

ЕС
санкции против России
Война с Россией
SWIFT
Экономика
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