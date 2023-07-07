Об этом информирует пресс-служба .

"Благодаря сегодняшнему соглашению о рекордном времени ЕС укрепит и ускорит собственное производство боеприпасов и ракет в Европе. Это еще одно доказательство непоколебимой приверженности ЕС к поддержке Украины, укреплению оборонно-технологической и промышленной базы ЕС и, наконец, обеспечению долгосрочной безопасности и обороны граждан ЕС", – сказала министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Сообщается, что решение позволит срочно выделить 500 миллионов евро из бюджета ЕС для наращивания производства ракет, артиллерийских и боеприпасов класса "земля-земля". В то же время, будет реализован план обеспечения долгосрочного увеличения производства боеприпасов в Европе для Украины и стран-членов ЕС.

Соглашение должны одобрить Совет ЕС и Европарламент, а его подписание и вступление в силу ожидается до конца июля.

Новые правила облегчат доступ к финансированию для компаний ЕС в сфере боеприпасов и ракет, потенциально через так называемый Фонд расширения. Этот фонд направлен на облегчение доступа к государственному и частному финансированию для компаний, производящих боеприпасы и ракеты, с целью ускорения инвестиций для увеличения производственных мощностей.