Совет ЕС и Европарламент договорились увеличить производство ракет и боеприпасов
В пятницу, 7 июля, Совет Европейского Союза и Парламент согласовали проект регламента "Акта в поддержку производства боеприпасов" (ASAP), что позволит увеличить производство ракет и БК
Об этом информирует пресс-служба .
"Благодаря сегодняшнему соглашению о рекордном времени ЕС укрепит и ускорит собственное производство боеприпасов и ракет в Европе. Это еще одно доказательство непоколебимой приверженности ЕС к поддержке Украины, укреплению оборонно-технологической и промышленной базы ЕС и, наконец, обеспечению долгосрочной безопасности и обороны граждан ЕС", – сказала министр обороны Испании Маргарита Роблес.
Сообщается, что решение позволит срочно выделить 500 миллионов евро из бюджета ЕС для наращивания производства ракет, артиллерийских и боеприпасов класса "земля-земля". В то же время, будет реализован план обеспечения долгосрочного увеличения производства боеприпасов в Европе для Украины и стран-членов ЕС.
Соглашение должны одобрить Совет ЕС и Европарламент, а его подписание и вступление в силу ожидается до конца июля.
Новые правила облегчат доступ к финансированию для компаний ЕС в сфере боеприпасов и ракет, потенциально через так называемый Фонд расширения. Этот фонд направлен на облегчение доступа к государственному и частному финансированию для компаний, производящих боеприпасы и ракеты, с целью ускорения инвестиций для увеличения производственных мощностей.
- 1 июня Европарламент поддержал законопроект об увеличении европейского производства боеприпасов и ракет, которые пойдут в поддержку армии Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.67
Покупка 36.67Продажа 37.41
-
EUR
Покупка 40.21Продажа 41.14
- Актуальное
- Важное