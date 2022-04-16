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Совет директоров Twitter запретил Маску покупать более 15% акций соцсети

16 апреля, 2022 суббота
14:17
Наука Илон Маск

Совет директоров Twitter запретил покупать более 15% акций компаниям, физическим лицам или группам лиц

Об этом говорится в пресс-релизе компании .

План защиты акционеров был объявлен после предложения Маска о покупке Twitter.

Эта мера снижает вероятность того, что любая структура, личность или группа компаний сможет получить контроль над Twitter через покупку акций на открытом рынке, не заплатив всем акционерам достаточной суммы.

  • 4 апреля стало известно, что миллиардер Илон Маск стал одним из крупнейших акционеров Twitter – ему принадлежит доля в 9,2% акций компании .
  • 14 апреля Маск подал заявку на выкуп 100% соцсети, он предлагал за них $43 млрд.

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