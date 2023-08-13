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Совет Безопасности ООН временно снял часть санкций с Северной Кореи

13 августа, 2023 воскресенье
09:07
Мир

В субботу, 12 августа, Совет Безопасности ООН одобрил исключения из санкций для Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), разрешающие импорт в страну палаток для оказания гуманитарной помощи населению

Об этом пишет Yonhap.

Отмечается, что 20 июля комитет ООН по надзору за санкциями одобрил временное снятие запрета на ввоз пяти "многоцелевых" палаток в КНДР для оказания гуманитарной помощи гражданскому населению. Такое решение позволит ООН помочь Северной Корее преодолеть последствия засухи и других чрезвычайных ситуаций.

По словам представителей комитета ООН по надзору за санкциями, отмена ограничений будет действовать в течение девяти месяцев.

Однако остается непонятным, когда эти вещи будут доставлены в Северную Корею, поскольку эта страна по-прежнему сохраняет пограничный контроль из-за пандемии COVID-19.

Санкции против КНДР

Еще в 2006 году Совет Безопасности ООН принял девять резолюций по Северной Корее, направленных на ограничение ее военного потенциала, в том числе ракетно-ядерных программ. Документ требовал от северокорейского руководства прекратить ядерные испытания и запретил экспорт в Северную Корею ряда наименований военной техники, а также предметов роскоши.

В мае 2023 года КНДР заявила о намерениях запустить свой первый военный разведывательный спутник в период с 31 мая по 11 июня. В США же заявляли, что запуск спутника нарушит международные санкции, которые не позволяют КНДР использовать технологии баллистических ракет.

Уже 31 мая сообщалось о пуске ракеты-носителя, из-за чего в Японии и Южной Корее объявляли воздушную тревогу. Пуск оказался неудачным.

На это министр обороны США Ллойд Остин сказал , что "опасные и дестабилизационные ядерные и ракетные программы Северной Кореи угрожают миру и стабильности в регионе". А генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что любой запуск Пхеньяном баллистических ракет нарушает резолюцию Совета Безопасности.

Впоследствии министерство финансов США объявило о введении новых санкций против четырех организаций и одного физического лица Северной Кореи, связанных с незаконными действиями в киберсфере, позволяющими режиму в Пхеньяне получать доходы из-за границы.

16 июня, углубляя сотрудничество между странами, Россия возобновила поставки нефти в подсанкционную Северную Корею впервые с октября 2020 года.

В июле министр обороны России Сергей Шойгу сопровождал главу Северной Кореи Ким Чен Ына на оборонной выставке, на которой были представлены запрещенные резолюцией Совбеза ООН баллистические ракеты.

КНДР
ООН
Совет безопасности ООН
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