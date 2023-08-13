Об этом пишет Yonhap.

Отмечается, что 20 июля комитет ООН по надзору за санкциями одобрил временное снятие запрета на ввоз пяти "многоцелевых" палаток в КНДР для оказания гуманитарной помощи гражданскому населению. Такое решение позволит ООН помочь Северной Корее преодолеть последствия засухи и других чрезвычайных ситуаций.

По словам представителей комитета ООН по надзору за санкциями, отмена ограничений будет действовать в течение девяти месяцев.

Однако остается непонятным, когда эти вещи будут доставлены в Северную Корею, поскольку эта страна по-прежнему сохраняет пограничный контроль из-за пандемии COVID-19.

Санкции против КНДР

Еще в 2006 году Совет Безопасности ООН принял девять резолюций по Северной Корее, направленных на ограничение ее военного потенциала, в том числе ракетно-ядерных программ. Документ требовал от северокорейского руководства прекратить ядерные испытания и запретил экспорт в Северную Корею ряда наименований военной техники, а также предметов роскоши.

В мае 2023 года КНДР заявила о намерениях запустить свой первый военный разведывательный спутник в период с 31 мая по 11 июня. В США же заявляли, что запуск спутника нарушит международные санкции, которые не позволяют КНДР использовать технологии баллистических ракет.

Уже 31 мая сообщалось о пуске ракеты-носителя, из-за чего в Японии и Южной Корее объявляли воздушную тревогу. Пуск оказался неудачным.

На это министр обороны США Ллойд Остин сказал , что "опасные и дестабилизационные ядерные и ракетные программы Северной Кореи угрожают миру и стабильности в регионе". А генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что любой запуск Пхеньяном баллистических ракет нарушает резолюцию Совета Безопасности.

Впоследствии министерство финансов США объявило о введении новых санкций против четырех организаций и одного физического лица Северной Кореи, связанных с незаконными действиями в киберсфере, позволяющими режиму в Пхеньяне получать доходы из-за границы.

16 июня, углубляя сотрудничество между странами, Россия возобновила поставки нефти в подсанкционную Северную Корею впервые с октября 2020 года.

В июле министр обороны России Сергей Шойгу сопровождал главу Северной Кореи Ким Чен Ына на оборонной выставке, на которой были представлены запрещенные резолюцией Совбеза ООН баллистические ракеты.