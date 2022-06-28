Совет безопасности ООН соберется, чтобы обсудить ракетные обстрелы торгового центра в Кременчуге
Совет безопасности Организации объединенных наций 28 июня проведет заседание, посвященное обстрелам российскими войсками гражданских лиц в Украине
Об этом сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
"Это действия больных людей. Это абсолютно ненормально. Совет Безопасности ООН соберется завтра, чтобы обсудить зверства России против мирного населения. Мы должны продолжать привлекать Россию к ответственности", - написала дипломатка в твиттере.
Заседание начнется, когда в Украине будет 22 часа (15:00 по восточноамериканскому времени).
- Напомним, 27 июня российские нацисты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, в результате которого погибли по меньшей мере 15 человек.
- Также 27 июня рашисты обстреляли в Лисичанске толпу мирных жителей, когда те пришли набирать техническую воду в цистерну – 8 человек погибли, 20 травмированы.
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