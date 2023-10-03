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Совет безопасности ООН разрешил отправку иностранных военных на Гаити

3 октября, 2023 вторник
07:51
Мир

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций дал разрешение на развертывание вооруженных многонациональных сил на Гаити для борьбы с местными бандами, фактически контролирующими часть страны

Об этом пишет CNN.

Решение было принято после неоднократных призывов о военной помощи премьер-министра Гаити Ариэля Генри. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и США также настоятельно призвали международное сообщество поддержать такую миссию.

За резолюцию проголосовали 13 членов совета, Россия и Китай воздержались.

Несмотря на одобрение мощного Совета Безопасности ООН эти силы формально не будут под контролем ООН. Ожидается, что ее возглавит Кения, пообещавшая 1000 полицейских, чтобы возглавить миссию. Некоторые соседи Гаити из Карибского бассейна – Антигуа и Барбуда, Багамские острова и Ямайка – также предложили поддержку миссии.

Силы "многонациональной поддержки безопасности" будут иметь 12-месячный мандат на Гаити. Время его прибытия еще не установлено и другие страны были приглашены к участию. Резолюция также призывает к глобальному прекращению продажи оружия Гаити, за исключением утвержденных целей безопасности.

Ситуация на Гаити: что известно

Вражеские банды контролируют большую часть Порт-о-Пренса – столицы и главного порта Гаити – перекрывая жизненно важные линии поставок в остальную страну.

Отмечается, что члены банды также терроризировали столичное население, заставив около 200 000 человек покинуть свои дома среди волн неизбирательных убийств, похищений, поджогов и изнасилований.

Ожидается, что миссия укрепит местную безопасность и усилит национальную полицию Гаити в ее преследовании банд. Силы безопасности Гаити уже получают определенную международную поддержку, но остаются неукомплектованными и вооруженными.

Совет безопасности ООН
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