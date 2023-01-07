Совет безопасности ООН проведет очередное заседание по Украине на следующей неделе

Об этом говорится на портале Совбеза ООН.

Известно, что новое заседание Совбеза ООН в рамках программы "Поддержка мира и безопасности в Украине" состоится на следующей неделе в пятницу, 13 января.

О том, что именно планируют обсудить на заседании Совбеза, пока неизвестно.

15 декабря в конгресс США внесли резолюцию , предлагающую исключить Россию из Совбеза ООН.

23 декабря глава Евросовета заявил о необходимости приостановки членства России в Совбезе ООН. По его словам, необходимость реформирования ООН назрела давно.

26 декабря Украина инициировала процесс исключения России из Совбеза и ООН в целом.

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