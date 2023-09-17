"Совет Безопасности ООН, представляющий мир 20-го века, больше не уместен": Бербок призывает к фундаментальным реформам в ООН

Об этом сообщает немецкий журнал Spiegel.

Глава МИД Германии Бербок прибыла в Нью-Йорк накануне состоявшихся 19 сентября общих дебатов в Генеральной Ассамблее ООН и заявила, что Германия стремится "сделать систему ООН более справедливой, более инклюзивной и дееспособной". Она упомянула о необходимости реформы Совета Безопасности ООН, за которую Германия выступает уже много лет вместе с Бразилией, Индией и Японией в так называемой "Большой четверке".

"Совет Безопасности ООН, который по-прежнему представляет мир 20-го века, больше не уместен. Только если ООН "обновит" свою операционную систему, чтобы адаптироваться к миру 21 века, она станет в долгосрочной перспективе местом, где мировое сообщество сможет вместе решать свои проблемы", - подчеркнула Бербок.

Она сообщила, что Германия и Намибия возглавили переговоры о Саммите ООН по следующему году, а общие дебаты ООН будут посвящены главным проблемам: "о мире, о дальнейшем развитии международного права, о хорошем климате, политике здравоохранения и развития, а также о права девочек и женщин в таких странах, как Афганистан.

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Бербок выступила за то, чтобы ООН имела "больше амбиций по поводу сдерживания климатического кризиса, наибольшей угрозы нашего времени".

Она считает, что ООН, международные финансовые институты и комитеты здравоохранения должны позиционироваться таким образом, чтобы "нашим партнерам в Африке, Латинской Америке и Азии был предоставлен голос, которого они заслуживают".

В понедельник, 18 сентября, в Нью-Йорке состоится саммит по устойчивому развитию, в котором канцлер Германии Олаф Шольц и Анналена Бербок также примут участие, а также министр окружающей среды Германии Штеффи Лемке и министр развития Свенья Шульце будут присутствовать на церемонии, посвященной принятию Германии ООН 50 лет тому назад.

Глава МИД Германии Анналена Бербок уже посетила штат Техас и провела переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном и другими лицами, принимающими политические решения в Вашингтоне.