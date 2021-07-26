Совещательный орган Минздрава рекомендовал разрешить смешивание вакцин от коронавируса, - Кузин

Об этом он заявил в интервью изданию "Апостроф" .



По его словам, Минздрав принимает такие решения, учитывая результаты международных исследований и анализируя опыт других государств.



"Национальная техническая группа экспертов по иммунизации, как главный совещательный орган МЗ, рекомендовала разрешить так называемое микширование (смешивание) вакцины, но при четком соблюдении определенных условий", - заявил Кузин.



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Речь идет о возможности введения дозы Pfizer после первой дозы вакцины Moderna, если нет возможности закончить вакцинацию таким же препаратом. Если у человека была тяжелая реакция организма на первую дозу AstraZeneca, разрешается ввести вторую дозу Pfizer по решению врача.

"Соответствующее решение группы экспертов уже есть, поэтому сейчас рассматривается вопрос об оформлении соответствующего приказа и разработке детальных пошаговых инструкций в таких случаях", - подытожил главный санврач.

