Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины .

Как говорится в сообщении, сегодня, 28 августа, Владимир Зеленский провел совещание с представителями сектора обороны и безопасности.

На встрече присутствовали руководители Вооруженных сил Украины, разведывательных органов, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и других сил обороны.

"Участники совещания в режиме "секретно" заслушали информацию об оперативной обстановке на фронте, рассмотрели другие вопросы безопасности и обороны. Отдельно остановились на потребностях украинской армии и координации на разных уровнях с международными партнерами Украины", - пишет пресс-служба ОП.

Также было рассмотрено исполнение предварительных приказов верховного главнокомандующего ВСУ.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил , что боевые действия осенью и зимой будут продолжаться, но с меньшей интенсивностью.

Верховная Рада планирует внести изменения в Государственный бюджет Украины на 2022 год, чтобы увеличить расходы на оборону на 2 млрд грн , в частности, для Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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