Совершили кибератаки на госорганы Украины: восьми экс-трудникам СБУ из Крыма, работающим в ФСБ, объявили подозрение в госизмене

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора .

"По данным следствия, преступная организация, созданная специальными и разведывательными органами иностранных спецслужб, совершала несанкционированное вмешательство в компьютеры, компьютерные сети, информационно-телекоммуникационных систем органов государственной власти, предприятий учреждений и организаций Украины, а также других стран с целью сбора разведывательных данных, совершение диверсий и других преступлений", - говорится в сообщении.

Следствие разоблачило подразделение ФСБ РФ, сотрудники которого привлекали к своей деятельности хакерскую группировку "Armageddon". С его помощью они осуществляли кибератаки на объекты критической инфраструктуры Украины, собирали конфиденциальную информацию, похищали идентификаторы доступа и персональные данные сотрудников правоохранительных органов и военных подразделений.

Кибератаки группировка осуществляла в интересах специальных и разведывательных органов Российской Федерации.

Как сообщается, к атакам были причастны бывшие сотрудники Главного управления СБУ в Автономной Республике Крым. До предательства они работали над контрразведывательной защитой интересов государства в сфере информационной безопасности.

Восьми лицам заочно сообщили о подозрении в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины).