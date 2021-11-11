Совершили кибератаки на госорганы Украины: восьми экс-трудникам СБУ из Крыма, работающим в ФСБ, объявили подозрение в госизмене
Восьми бывшим сотрудникам СБУ, являющимся в настоящее время офицерами ФСБ РФ, заочно объявили подозрения в государственной измене за хакерские атаки на госорганы Украины
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора .
"По данным следствия, преступная организация, созданная специальными и разведывательными органами иностранных спецслужб, совершала несанкционированное вмешательство в компьютеры, компьютерные сети, информационно-телекоммуникационных систем органов государственной власти, предприятий учреждений и организаций Украины, а также других стран с целью сбора разведывательных данных, совершение диверсий и других преступлений", - говорится в сообщении.
Следствие разоблачило подразделение ФСБ РФ, сотрудники которого привлекали к своей деятельности хакерскую группировку "Armageddon". С его помощью они осуществляли кибератаки на объекты критической инфраструктуры Украины, собирали конфиденциальную информацию, похищали идентификаторы доступа и персональные данные сотрудников правоохранительных органов и военных подразделений.
Кибератаки группировка осуществляла в интересах специальных и разведывательных органов Российской Федерации.
Как сообщается, к атакам были причастны бывшие сотрудники Главного управления СБУ в Автономной Республике Крым. До предательства они работали над контрразведывательной защитой интересов государства в сфере информационной безопасности.
Восьми лицам заочно сообщили о подозрении в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины).
- Напомним, Служба безопасности Украины в ходе спецопераций с начала 2021 года нейтрализовала 12 ботоферм, организованных российскими спецслужбами. Их пропагандистская мощь насчитывала 60 тыс. аккаунтов.
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