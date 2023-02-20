"Совершены военные преступления, поражение неизбежно": Навальный призвал РФ вывести войска из Украины и выплатить репарации
Российский оппозиционер Алексей Навальный призвал вернуть Украине все оккупированные территории, а также выплатить репарации
Об этом он написал на своем личном сайте.
"Какие границы у Украины? Такие, как и у России, — международно признанные, определенные в 1991 году. Мы, Россия, их тоже тогда признали. Эти границы Россия должна признавать и сейчас. Здесь нечего обсуждать", - высказался Навальный.
Следует отметить, что в границах Украины в 1991 году был и Крым.
Российский оппозиционер отметил, что Россия не нуждается в новых территориях.
Также Навальный призвал "оставить Украину в покое и дать ей возможность развиваться так, как желает ее народ".
По его словам, РФ неизбежно проиграет, поэтому должна остановить кровопролитие уже сейчас.
"Прекратить агрессию, завершить войну и вывести все российские войска с территории Украины", – написал оппозиционер.
Также он призвал выработать справедливый механизм компенсации нанесенного ущерба.
- В 2014 году Навальный говорил, что Крым – не бутерброд, чтобы его возвращать.
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