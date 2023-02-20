Об этом он написал на своем личном сайте.

"Какие границы у Украины? Такие, как и у России, — международно признанные, определенные в 1991 году. Мы, Россия, их тоже тогда признали. Эти границы Россия должна признавать и сейчас. Здесь нечего обсуждать", - высказался Навальный.

Следует отметить, что в границах Украины в 1991 году был и Крым.

Российский оппозиционер отметил, что Россия не нуждается в новых территориях.

Также Навальный призвал "оставить Украину в покое и дать ей возможность развиваться так, как желает ее народ".

По его словам, РФ неизбежно проиграет, поэтому должна остановить кровопролитие уже сейчас.

"Прекратить агрессию, завершить войну и вывести все российские войска с территории Украины", – написал оппозиционер.

Также он призвал выработать справедливый механизм компенсации нанесенного ущерба.