Об этом сообщает ОК "Юг".

В течение дня россияне нанесли восемь авиаударов по нашим позициям, в ответ наша авиация нанесла 22 удара, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 400 артиллерийских задач.

ВСУ поразили командно-наблюдательный пункт 205 отдельной мотострелковой казачьей бригады в Снегиревке (Николаевщина) и понтонную переправу возле Казацкого.

Также были поражены два пункта боеснабжения и три боеприпаса в Херсонском и Бериславском районах.

Захвачены в плен 3 россиян, а также 2 танка Т-62, боевая машина десанта, БТР-82, много коллективного и стрелкового оружия с боекомплектом.

Уничтожены 106 россиян и шесть десятков единиц вражеской техники, в том числе:

14 танков Т-72 и 62

гаубица "Мста-Б"

авиадесантная самоходная артиллерийско-минометная установка

2 реактивные системы залпового огня "Ураган"

3 пушки-гаубицы 152-го калибра

мобильный миномет 120 калибра

2 беспилотных разведчика

35 единиц автобронетехники.

Отмечается, что продолжаются позиционные бои.

Корабельная группировка вражеских сил в Черном море продолжает держать наготове 16 ракет типа "Калибр", расположенных на 2 ракетоносителях.

Также в командовании предупредили, что шторм на море продолжается, поэтому минная опасность в прибрежных водах остается актуальной.

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