Совершено 22 авиаудара и 400 артзаданий, уничтожено более 100 рашистов, 60 единиц техники, склады боеприпасов и понтонная переправа, - ОК "Юг"
На юге ВСУ также захватили в плен трех российских военных и "отжали" десятки единиц техники и оружия.
Об этом сообщает ОК "Юг".
В течение дня россияне нанесли восемь авиаударов по нашим позициям, в ответ наша авиация нанесла 22 удара, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 400 артиллерийских задач.
ВСУ поразили командно-наблюдательный пункт 205 отдельной мотострелковой казачьей бригады в Снегиревке (Николаевщина) и понтонную переправу возле Казацкого.
Также были поражены два пункта боеснабжения и три боеприпаса в Херсонском и Бериславском районах.
Захвачены в плен 3 россиян, а также 2 танка Т-62, боевая машина десанта, БТР-82, много коллективного и стрелкового оружия с боекомплектом.
Уничтожены 106 россиян и шесть десятков единиц вражеской техники, в том числе:
- 14 танков Т-72 и 62
- гаубица "Мста-Б"
- авиадесантная самоходная артиллерийско-минометная установка
- 2 реактивные системы залпового огня "Ураган"
- 3 пушки-гаубицы 152-го калибра
- мобильный миномет 120 калибра
- 2 беспилотных разведчика
- 35 единиц автобронетехники.
Отмечается, что продолжаются позиционные бои.
Корабельная группировка вражеских сил в Черном море продолжает держать наготове 16 ракет типа "Калибр", расположенных на 2 ракетоносителях.
Также в командовании предупредили, что шторм на море продолжается, поэтому минная опасность в прибрежных водах остается актуальной.
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