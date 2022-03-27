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Совершенно неаутентичные партии, они курировались ФСБ. Грозев рассказал, как пророссийские политики в Украине "кинули" Кремль на деньги

27 мартa, 2022 воскресенье
21:16
война с Россией

Россия с 2014 года потратила миллиарды долларов на сеть пророссийских политиков в Украине

Об этом рассказал журналист-расследователь из Bellingcat Христо Грозев, – информирует Еспресо.TV.

"Сейчас мы заканчиваем одно расследование, вместе с Инсайдером, о том, сколько денег было потрачено ФСБ, чтобы гарантировать поддержку каким-либо теневым политическим классом в Украине этой войны и создание внутреннего госпереворота сразу после вторжения. Вот там речь идет о миллиардах долларов, а не о рублях. Было потрачено с 2014 года и по сей день... Они вербовали на бумаге и потом оказалось, что... Ну да, они летели, чтобы встречаться с ними в Таиланде, Мальдивах, Кипре... Эти деньги они потратили на встречи. Им давали наличкой. И здесь даже эти украинские агенты, которые брали деньги, кинули их. Просто бросили", – рассказал Грозев.

Расследователь добавил, что решение президента Украины Владимира Зеленского о запрете деятельности в Украине некоторых пророссийских партий было верным, поскольку среди них была российская агентура.

"Расследование дало нам понимание правильности решения Зеленского закрыть определенное количество партий, потому что мы видим именно представителей этих партий, многих из них, не всех партий, среди активов этой группы из 150 ФСБшников. Следовательно, очевидно, это абсолютно неаутентичные партии, они курировались ФСБ", – констатировал журналист.

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Новости
Христо Грозев
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