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"Совершенно другая война": Данилов спрогнозировал, какой будет реакция мира на возможное применение РФ ядерного оружия

21 июня, 2023 среда
00:04
Война с Россией Алексей Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в случае применения Россией тактического ядерного оружия, против нее будут введены "адские" санкции, а война станет "совершенно иной"

Об этом Данилов заявил в эфире национального телемарафона .

"Об угрозах применения тактического ядерного оружия. Не дай Бог они на это решатся, тогда мир должен совсем по-другому реагировать. Тогда санкции должны быть "адскими" для того, чтобы это максимально быстро закончилось", - сказал Данилов.

В то же время он затруднился ответить на вопрос, решатся ли россияне на такой шаг, однако выразил убеждение, что в таком случае война приобретет другой характер.

"Будут ли они это использовать мне сложно сказать. Но еще раз подчеркиваю, если они примут такое решение, тогда это будет совсем другая война, совсем другая ответственность, совсем другие действия наших партнеров", - убежден Данилов.

Что известно о ядерном оружии РФ в Беларуси

25 марта президент РФ Владимир Путин заявил , что к июлю в Беларуси построят хранилище для российского тактического ядерного оружия. Впоследствии самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что в случае необходимости Беларусь может принять и стратегическое ядерное оружие.

В апреле минобороны РФ сообщило о передаче Беларуси "искандеров", которые могут нести заряды в ядерном исполнении. А в конце мая белорусская армия провела учения , в ходе которых тренировалась наносить удары "искандерами".

14 июня белорусский диктатор сказал, что страна начала получать ядерное оружие от РФ. При этом он подчеркнул, что она может быть применена с территории Беларуси только в случае непосредственной угрозы его стране.

Также 16 июня российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ передала часть ядерных зарядов Беларуси. Остальные будут переданы до конца года.

Позже военные аналитики Института изучения войны говорили , что заявления Кремля о передаче ядерных боеголовок являются закреплением фактического военного контроля РФ над Беларусью.

В то же время глава Главного управления разведки Кирилл Буданов 20 июня опроверг информацию о том, что Россия якобы переместила в Беларусь ядерные боеголовки.

ядерное оружие
санкции против России
Алексей Данилов
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