"Совершаются преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда": главный прокурор МКС Карим Хан посетил Бучу

Об этом Карим Хан написал в Twitter.



"Украина — место преступления. Мы здесь потому, что есть разумные основания полагать, что совершаются преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда. Мы должны пробить туман войны, чтобы добраться до правды", - сказал Хан.

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