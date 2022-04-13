"Совершаются преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда": главный прокурор МКС Карим Хан посетил Бучу
Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан посетил освобожденную от россиян Бучу и признал, что здесь совершались преступления
Об этом Карим Хан написал в Twitter.
"Украина — место преступления. Мы здесь потому, что есть разумные основания полагать, что совершаются преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда. Мы должны пробить туман войны, чтобы добраться до правды", - сказал Хан.
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