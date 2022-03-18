Совершают военные преступления против Украины: разведка обнародовала список военных мотострелковой бригады из Дагестана
Главное управление разведки опубликовало список российских оккупантов из 136 отдельной мотострелковой бригады, дислоцирующейся в г. Буйнакске Республики Дагестан РФ
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО.
"ГУР МО Украины получило список военнослужащих 136 отдельной мотострелковой бригады, (в/ч 63354) г. Буйнакск Республики Дагестан, совершающих военные преступления против народа Украины. Каждый украинец должен знать их имена", - говорится в сообщении.
Там заявили, что за преступления против мирного населения Украины военные преступники будут привлечены к ответственности.
С полным списком россиян можно ознакомиться по ссылке.
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