"Совершали определенные мероприятия": Малюк о причастности СБУ к подрыву Крымского моста
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, комментируя подрыв на Крымском мосту в октябре 2022 года, заявил, что СБУ предпринимала для этого "определенные меры"
Об этом Василий Малюк рассказал в интервью Дмитрию Комарову.
"В соответствии с международным законодательством и обычаями и традициями ведения войны, с учетом того, что это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу, определенные такие меры, соответственно, осуществляли. Однако детали вообще не скажу", - сообщил глава СБУ. .
По словам Малюка, в России сейчас осуществляется псевдоследствие по ситуации, которая произошла с Крымским мостом.
Глава СБУ добавил, что оккупанты заключили в тюрьму более 20 своих сограждан и "инкриминируют каждому из них определенное соучастие в том всем процессе".
Малюк призвал не обсуждать эту ситуацию, а "лучше за всем этим наблюдать".
Также он рассказал, что успешная атака морских дронов на корабли Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте в октябре прошлого года была спланированной спецоперацией СБУ.
- Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и вспыхнул пожар, оккупационные власти сообщали о погибших и обвинили в подрыве Украину.
- ФСБ РФ обвинила в взрыве на Крымском мосту Главное управление разведки минобороны Украины и объявила, что якобы задержала восьмерых подозреваемых. ФСБ утверждает, что в начале августа взрывчатку отправили из Одессы в Болгарию, оттуда — в Армению, Грузию, а затем в Россию, откуда она попала в оккупированный Крым.
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