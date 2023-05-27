Об этом Василий Малюк рассказал в интервью Дмитрию Комарову.

"В соответствии с международным законодательством и обычаями и традициями ведения войны, с учетом того, что это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу, определенные такие меры, соответственно, осуществляли. Однако детали вообще не скажу", - сообщил глава СБУ. .

По словам Малюка, в России сейчас осуществляется псевдоследствие по ситуации, которая произошла с Крымским мостом.

Глава СБУ добавил, что оккупанты заключили в тюрьму более 20 своих сограждан и "инкриминируют каждому из них определенное соучастие в том всем процессе".

Малюк призвал не обсуждать эту ситуацию, а "лучше за всем этим наблюдать".

Также он рассказал, что успешная атака морских дронов на корабли Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте в октябре прошлого года была спланированной спецоперацией СБУ.