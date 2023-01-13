Об этом сообщает "Укринформ".

"Не существует международного правового обоснования для российского вторжения в Украину. Россия нарушает Устав ООН, а ее войска совершают военные преступления в Украине. ... Мы должны привлечь Россию к ответственности, равно как и должны заставить ответить всех других, кто не уважает суверенитет, территориальную целостность, права человека и фундаментальные свободы", - сказала Линда Томас-Гринфилд.

Дипломатка также отметила, что российские власти совершают правовые преступления внутри своей страны и сравнила РФ с Северной Кореей, Ираном, Никарагуа и Сирией, где правящие режимы подавляют оппозицию, свободу слова и ущемляют правозащитников.

Томас-Гринфилд подчеркнула, что постоянные члены Совбеза ООН, к которым принадлежит и РФ, должны быть особенно ответственными, а не пытаться доминировать над другими нациями.

"Мы стремимся придерживаться и действовать в строгом соответствии с Уставом ООН, который обеспечивает защиту права, и это приносит пользу всем государствам", - подытожила Линда Томас-Гринфилд.

Ранее сообщалось, что Украина готовит вынесение на Генассамблею ООН резолюции о спецтрибунале по России.

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