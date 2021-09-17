Совбез запустил систему мониторинга олигархов
В рамках подготовки ко второму чтению законопроекту а об олигархах СНБО запустила систему мониторинга олигархов
Об этом во время брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Еспресо.TV.
"Аппарату СНБО была поставлена задача разработать систему мониторинга, и у нас сегодня был отчет о том, что в аппарате СНБО разработана и введена в эксплуатацию в августе 2021 года современная информационно-аналитическая система, которая имеет систему третьего класса высокого уровня сложности. Она сможет в процессе своей работы осуществлять мониторинг всех тех людей, которые после принятия закона об олигархах в Верховной Раде должны быть под системой нашего мониторинга", - подчеркнул он.
Данилов отметил, что эта система может работать с открытыми документами, для служебного пользования и секретными.
"Таких систем в нашей стране почти нет. Это первая система с такой защитой. Она построена таким образом, чтобы в случае принятия в Верховной Раде закона, мы сразу могли отреагировать на все те вопросы, которые перед нами поставит законодатель", - сказал секретарь СНБО .
- Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах.
- 6 сентября народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что ко второму чтению нардепы подали 1 257 поправок к законопроекту .
- Впоследствии Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде принять в целом законопроект о деолигархизациюи.
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