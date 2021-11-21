Совбез РФ пугает украинскими "провокациями" в направлении оккупированного Крыма
Заместитель секретаря Совбеза России Александр Гребенкин заявляет о якобы возросшую вероятность "провокаций" со стороны Украины вблизи аннексированного Россией Крыма
Его слова приводит Крым Реалии, передает Еспресо.TV.
"В последнее время выросли риски проведения украинскими спецслужбами и радикальными организациями провокаций на крымском направлении", - отметил он в интервью "Русской газете".
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Кроме того, по словам Гребенкина, РФ должна ужесточить охрану "объектов морской экономической деятельности и транспортных переходов в Азовском и Черном морях", - подчеркнул он.
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- Напомним, у идеолога войны с Украиной, куратора ОРДЛО Владислава Суркова вышла новая статья с оправданием захватнических войн России.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков в свою очередь утверждает, что это не РФ готовит новые удары по Украине, а наоборот Украина готовит "силовое решение своей проблемы" на Донбассе.
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