Совбез ООН впервые с 24 февраля принял заявление о "мире и безопасности" в Украине - выразил "глубокую обеспокоенность"

Краткий текст заявления опубликован в twitter председательствующей в Совбезе Франции.

"Совет Безопасности выражает глубокую обеспокоенность по поддержанию мира и безопасности в Украине. Он напоминает, что все государства обязались решать свои споры мирными средствами. Он поддерживает усилия генерального секретаря ООН по мирному решению проблемы", - говорится в заявлении.

Заявления Совбеза согласовываются консенсусом, то есть текст согласовала в том числе Россия. Краткий текст, принятый в пятницу, 6 мая, был разработан Норвегией и Мексикой, в нем нет слова "война".

Это первый согласованный документ Совбеза ООН с 24 февраля.

Ранее генсек ООН Антониу Гуттереш заявил, что произошло самое незаконное вторжение РФ на территорию Украины.

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