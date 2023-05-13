Об этом сообщили в секретариате Совбеза, пишет Укринформ.

Гуманитарные вопросы будут рассматриваться в соответствии с пунктом повестки дня заседаний РБ на 2023 год "Поддержание мира и безопасности Украины".

Заседание начнется в 17.00 по Киеву.

Ранее постоянная представительница Швейцарии при ООН Паскаль Берисвилл заявляла, что Совбез в мае может рассмотреть гуманитарную ситуацию в Украине.

Отметим, что в настоящее время в Совете Безопасности ООН председательствует Швейцария. В апреле вопросы по повестке дня "Поддержания мира и безопасности Украины" не обсуждались вообще, поскольку в РБ председательствовала Россия.