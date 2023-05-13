Совбез ООН в понедельник обсудит гуманитарные последствия агрессии РФ в Украине
В понедельник, 15 мая, Совет Безопасности ООН обсудит гуманитарную ситуацию в Украине, вызванную российской войной
Об этом сообщили в секретариате Совбеза, пишет Укринформ.
Гуманитарные вопросы будут рассматриваться в соответствии с пунктом повестки дня заседаний РБ на 2023 год "Поддержание мира и безопасности Украины".
Заседание начнется в 17.00 по Киеву.
Ранее постоянная представительница Швейцарии при ООН Паскаль Берисвилл заявляла, что Совбез в мае может рассмотреть гуманитарную ситуацию в Украине.
Отметим, что в настоящее время в Совете Безопасности ООН председательствует Швейцария. В апреле вопросы по повестке дня "Поддержания мира и безопасности Украины" не обсуждались вообще, поскольку в РБ председательствовала Россия.
- Напомним, в МИД заявили , что исключение РФ из состава Совбеза ООН является одним из приоритетов внешней политики Украины.
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