Об этом сообщает CNN .

По словам неназванного американского чиновника, США, Франция и Великобритания планируют обсудить передачу беспилотников Ираном России на закрытом заседании Совбеза ООН 19 октября.

Встреча состоится на фоне постоянных атак РФ БПЛА иранского производства по украинским городам и инфраструктуре, приведшим к жертвам среди гражданских.

США, Франция и Британия считают, что передача иранских дронов является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, ограничивающей поставки оружия Ираном.

"Наши французские и британские союзники публично предложили оценку того, что снабжение Ираном этих БПЛА России является нарушением резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, и мы с этим соглашаемся", — сказал спикер госдепа США Ведант Патель.

Он добавил, что резолюция запрещает передачу из Ирана всех предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, если Совет Безопасности ООН не одобрит их заранее в каждом конкретном случае. Патель подчеркнул, что радиус действия дронов превышает 300 км, что нарушает резолюцию.

17 октября стало известно, что администрация президента США будет учитывать использование российскими войсками иранских дронов против Украины в своих решениях по оказанию дальнейшей военной помощи.

Соединенные Штаты заявили, что имеют многочисленные доказательства использования Россией против Украины иранских беспилотников и обвиняют Тегеран во лжи о непричастности к поставке оружия Москве.

18 октября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подал президенту Украины Владимиру Зеленскому предложение о расторжении дипломатических отношений с Ираном .

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