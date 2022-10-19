Совбез ООН соберется на закрытое заседание из-за поставок Ираном оружия РФ, - CNN
Совбез ООН соберется на закрытое заседание, на котором обсудят поставки Ираном оружия России, которое она использует в войне против Украины
Об этом сообщает CNN .
По словам неназванного американского чиновника, США, Франция и Великобритания планируют обсудить передачу беспилотников Ираном России на закрытом заседании Совбеза ООН 19 октября.
Встреча состоится на фоне постоянных атак РФ БПЛА иранского производства по украинским городам и инфраструктуре, приведшим к жертвам среди гражданских.
США, Франция и Британия считают, что передача иранских дронов является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, ограничивающей поставки оружия Ираном.
"Наши французские и британские союзники публично предложили оценку того, что снабжение Ираном этих БПЛА России является нарушением резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, и мы с этим соглашаемся", — сказал спикер госдепа США Ведант Патель.
Он добавил, что резолюция запрещает передачу из Ирана всех предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, если Совет Безопасности ООН не одобрит их заранее в каждом конкретном случае. Патель подчеркнул, что радиус действия дронов превышает 300 км, что нарушает резолюцию.
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