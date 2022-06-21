Совбез ООН рассмотрит проблему языка вражды и пропаганды РФ, приведшие к войне в Украине

Об этом сообщили в секретариате Совбеза ООН, отмечает "Укринформ".

Пункт повестки дня заседания СБ, которое состоится в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, носит название: "Подстрекательство к насилию, что привело к совершению жестоких преступлений".

Ожидается, что члены Совбеза и представители приглашенных стран сделают заявления о причинах войны, в частности о роли, которую в ее решении сыграли пропаганда и речь вражды в России.

Инициировала рассмотрение этого вопроса Албания, председательствующая в РБ в июне. Заседание начнется в 10:00 по восточноамериканскому времени (в 17:00 по Киеву).

Как сообщили в Постоянном представительстве Украины при ООН, запланировано выступление посла нашего государства при этой организации Сергея Кислицы.

Напомним, Совбез ООН впервые высказался о полномасштабном вторжении России 5 апреля, после обнародования фактов массовых убийств, совершенных российскими оккупантами в Буче Киевской области.

С тех пор эта структура была подвергнута неоднократной критике как со стороны украинских так и мировых политиков, убежденных, что право вето, которое имеет Россия, разрушает любое влияние СБ ООН

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