Совбез ООН рассмотрит проблему языка вражды и пропаганды РФ, приведшие к войне в Украине
Во вторник, 21 июня, Совет Безопасности ООН рассмотрит проблему подстрекательства к насилию как одну из причин российской агрессии против Украины
Об этом сообщили в секретариате Совбеза ООН, отмечает "Укринформ".
Пункт повестки дня заседания СБ, которое состоится в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, носит название: "Подстрекательство к насилию, что привело к совершению жестоких преступлений".
Ожидается, что члены Совбеза и представители приглашенных стран сделают заявления о причинах войны, в частности о роли, которую в ее решении сыграли пропаганда и речь вражды в России.
Инициировала рассмотрение этого вопроса Албания, председательствующая в РБ в июне. Заседание начнется в 10:00 по восточноамериканскому времени (в 17:00 по Киеву).
Как сообщили в Постоянном представительстве Украины при ООН, запланировано выступление посла нашего государства при этой организации Сергея Кислицы.
- Напомним, Совбез ООН впервые высказался о полномасштабном вторжении России 5 апреля, после обнародования фактов массовых убийств, совершенных российскими оккупантами в Буче Киевской области.
- С тех пор эта структура была подвергнута неоднократной критике как со стороны украинских так и мировых политиков, убежденных, что право вето, которое имеет Россия, разрушает любое влияние СБ ООН
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.41
Покупка 34.41Продажа 35.22
-
EUR
Покупка 35.95Продажа 37.14
- Актуальное
- Важное