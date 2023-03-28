Об этом пишет Reuters.

На заседании 27 марта документ проголосовали Россия, Китай и Бразилия. Остальные 12 участников Совбеза воздержались.

Для принятия резолюции требуется как минимум девять голосов, а также отсутствие вето со стороны пяти постоянных членов Совбеза: России, Китая, Франции, США или Великобритании.

Резолюция была предложена Россией. Соавтором документа выступил Китай.

Большинство воздержавшихся в понедельник членов Совета Безопасности заявили, что они сделали это потому, что национальные расследования должны быть завершены, прежде чем рассматривать, нужны ли какие-либо действия в ООН.

Россия пожаловалась, что ее не информировали о текущих национальных расследованиях. Москва утверждала, не предоставив доказательств, что за взрывами стоит Запад.

"Соединенные Штаты никоим образом не были привлечены. Точка", — заявил заместитель посла США в ООН Роберт Вуд, обвинив Россию в попытке "дискредитировать работу текущих национальных расследований и нанести вред любым выводам, которые они придут и не отвечают заранее определенному". российскому политическому нарративу".