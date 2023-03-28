Совбез ООН отклонил резолюцию РФ о расследовании диверсии на "Северных потоках"
Совбез ООН отклонил проект резолюции, осуждающий диверсии на "Северных потоках" и призывающий к международному расследованию подрывов газопроводов
Об этом пишет Reuters.
На заседании 27 марта документ проголосовали Россия, Китай и Бразилия. Остальные 12 участников Совбеза воздержались.
Для принятия резолюции требуется как минимум девять голосов, а также отсутствие вето со стороны пяти постоянных членов Совбеза: России, Китая, Франции, США или Великобритании.
Резолюция была предложена Россией. Соавтором документа выступил Китай.
Большинство воздержавшихся в понедельник членов Совета Безопасности заявили, что они сделали это потому, что национальные расследования должны быть завершены, прежде чем рассматривать, нужны ли какие-либо действия в ООН.
Россия пожаловалась, что ее не информировали о текущих национальных расследованиях. Москва утверждала, не предоставив доказательств, что за взрывами стоит Запад.
"Соединенные Штаты никоим образом не были привлечены. Точка", — заявил заместитель посла США в ООН Роберт Вуд, обвинив Россию в попытке "дискредитировать работу текущих национальных расследований и нанести вред любым выводам, которые они придут и не отвечают заранее определенному". российскому политическому нарративу".
- В ночь на 26 сентября 2022 года в газопроводе "Северный поток – 2" произошло внезапное падение давления. Уже 27 сентября стало известно, что в преддверии запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода "Северный поток - 2".
- Эксперты выяснили, что на маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" в Балтийском море 26 сентября произошел взрыв техногенного характера мощностью около 700 кг в тротиловом эквиваленте. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал инцидент диверсией.
- 16 марта стало известно , что Дания не намерена допускать представителей России к расследованию подводных взрывов на газопроводах Nord Stream.
- СМИ в США и Германии провели расследование аварии на Nord Stream, видя у них след проукраинских сил, однако официальные лица стран и НАТО советуют дождаться результатов следствия.
- 25 марта немецкие журналисты сообщили , что за несколько дней до диверсий на газопроводах неподалеку от них находились российские военные корабли.
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