Совбез ООН отклонил резолюцию РФ о гуманитарной ситуации в Украине. За были только Россия и Китай

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на проект резолюции, информирует Эспрессо.TV .

Были только Россия и Китай. 13 других членов Совета безопасности ООН (Франция, Великобритания, США, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, Албания, Бразилия, Габон, Гана, ОАЭ), воздержались.

В РФ убеждают, что их проект резолюции почти ничем не отличается от предыдущих, которые были ветированы Россией.

Резолюция призвала к прекращению огня для эвакуации мирных граждан. Также сторонам конфликта предлагалось запретить использование гражданской инфраструктуры для размещения военных объектов, а также не устанавливать их в густонаселенных районах;

Также российский проект резолюции предусматривал, что все государства-участники Совбеза ООН должны профинансировать предоставление гуманитарной помощи в Украине, а также региональный план действий по беженцам.

По словам посла США в ООН Линды Томас-Гринфилд, резолюцией Россия в очередной раз пытается использовать Совет Безопасности для "прикрытия своих жестоких действий".

"Россия имеет наглость выдвинуть резолюцию с просьбой к международному сообществу решить человеческий кризис, который сама Россия создала", – заявила дипломат.

По ее словам, если в этой резолюции "не упоминается о роли России как единственной причины этого кризиса, мы не будем принимать участие в этой игре".

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