Совбез ООН осудил госпереворот в Нигере и требует освобождения президента

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Члены Совета Безопасности ООН выразили обеспокоенность из-за негативных последствий неконституционной смены власти в регионе, роста террористической активности и тяжелой социально-экономической ситуации", - говорится в заявлении Совбеза.

В Совбез ООН входят 15 стран. Китай, Франция, Россия, Великобритания и США являются постоянными членами. Еще 10 государств избираются на двухлетний срок. В настоящее время это Албания, Бразилия, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, Швейцария, Эквадор и Япония.