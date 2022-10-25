Совбез ООН обсудит заявления РФ о "грязной ядерной бомбе" Украины в закрытом режиме

Об этом сообщает CNN.

По словам двух дипломатов Организации Объединенных Наций, во вторник Совет Безопасности ООН проведет закрытые дискуссии по бездоказательным обвинениям России в том, что у Украины есть планы создать "грязную бомбу".

Утверждения России о том, что Украина планирует использовать "грязную бомбу", устройство, содержащее ядерные материалы вместе с традиционной взрывчаткой, были отброшены Киевом и его западными союзниками и артикулированы как возможная операция Москвы под фальшивым флагом.

МАГАТЭ тоже заявило, что пришлет инспекторов. Сегодня, 25 октября, их пригласили провести проверку двух ядерных объектов в Украине.

Напомним, Министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье, 23 октября 2022, обзвонил страны НАТО и обвинил Украину в приготовлении провокаций с "грязной бомбой".

Вслед за Шойгу обзвон коллег по "грязной ядерной бомбе" Украины сделал глава Генштаба РФ Герасимов.

Министры иностранных дел США, Великобритании и Франции заявили , что отвергают откровенно лживые заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу по этому поводу.

Западные аналитики считают, что таким образом министр обороны России Сергей Шойгу пытался испугать и замедлить или приостановить военную помощь Украине.

По мнению военных экспертов, ядерный шантаж России могли бы остановить санкции против Росатома.

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