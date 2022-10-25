Совбез ООН обсудит заявления РФ о "грязной ядерной бомбе" Украины в закрытом режиме
Совет Безопасности ООН проведет заседание по обвинениям России о том, что Украина планирует создать "грязную бомбу", за закрытыми дверями во вторник
Об этом сообщает CNN.
По словам двух дипломатов Организации Объединенных Наций, во вторник Совет Безопасности ООН проведет закрытые дискуссии по бездоказательным обвинениям России в том, что у Украины есть планы создать "грязную бомбу".
Утверждения России о том, что Украина планирует использовать "грязную бомбу", устройство, содержащее ядерные материалы вместе с традиционной взрывчаткой, были отброшены Киевом и его западными союзниками и артикулированы как возможная операция Москвы под фальшивым флагом.
МАГАТЭ тоже заявило, что пришлет инспекторов. Сегодня, 25 октября, их пригласили провести проверку двух ядерных объектов в Украине.
- Напомним, Министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье, 23 октября 2022, обзвонил страны НАТО и обвинил Украину в приготовлении провокаций с "грязной бомбой".
- Вслед за Шойгу обзвон коллег по "грязной ядерной бомбе" Украины сделал глава Генштаба РФ Герасимов.
- Министры иностранных дел США, Великобритании и Франции заявили , что отвергают откровенно лживые заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу по этому поводу.
- Западные аналитики считают, что таким образом министр обороны России Сергей Шойгу пытался испугать и замедлить или приостановить военную помощь Украине.
- По мнению военных экспертов, ядерный шантаж России могли бы остановить санкции против Росатома.
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