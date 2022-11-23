Совбез ООН обсудит массированный ракетный удар РФ по Украине
В среду, 23 ноября, Совбез ООН обсудит массированный ракетный удар РФ по Украине. Заседание состоится в 23:00 по киевскому времени
Об этом говорится на сайте Организации Объединенных Наций.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский поручил послу Украины в ООН обратиться с запросом о безотлагательном заседании Совбеза после сегодняшнего обстрела нашей страны.
"Убийство гражданского населения, уничтожение критической инфраструктуры – это терроризм, и Украина и дальше будет требовать от мира решительной реакции на эти преступления", - написал Зеленский в twitter .
- 23 ноября оккупанты выпустили около 65 крылатых ракет, пострадали дома, ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции по меньшей мере в четырех регионах.
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