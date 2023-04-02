Совбез ООН необходимо реформировать, - МИД Чехии
Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский выразил солидарность с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу того, что Совбез ООН необходимо реформировать
Об этом он написал в твиттере.
"Я согласен с Владимиром Зеленским, что Совет Безопасности ООН необходимо реформировать", - заявил Липовский.
Он отметил, что последним доказательством тому является то, что Россия начала председетельство в организации, которая должна обеспечивать мир. Это государство, по словам Липавского, нарушает устав ООН и своим варварским поведением угрожает безопасности всего мира.
- 30 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что председательство России в Совбезе ООН с 1 апреля - злая шутка. Впоследствии он назвал это решение "пощечиной для международного сообщества".
- 31 марта в Белом доме заявили, что России не место в Совбезе ООН, однако пока нет легального пути, чтобы лишить агрессора постоянного членства.
- 1 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что председательство России в Совбезе ООН доказывает банкротство таких институций.
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