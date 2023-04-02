Совбез ООН необходимо реформировать, - МИД Чехии

Об этом он написал в твиттере.

"Я согласен с Владимиром Зеленским, что Совет Безопасности ООН необходимо реформировать", - заявил Липовский.

Он отметил, что последним доказательством тому является то, что Россия начала председетельство в организации, которая должна обеспечивать мир. Это государство, по словам Липавского, нарушает устав ООН и своим варварским поведением угрожает безопасности всего мира.