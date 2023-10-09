Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Совбез ООН не смог принять совместное заявление о нападении ХАМАСа на Израиль

Совбез ООН не смог принять совместное заявление о нападении ХАМАСа на Израиль

9 октября, 2023 понедельник
17:57
Мир совбез ООН

Совбез ООН на закрытом заседании не смог принять совместное заявление о нападении ХАМАСа на Израиль, поскольку не хватило единодушия. Не все страны осудили эту атаку

Об этом пишет The Times of Israel .

Американский дипломат Роберт Вуд сказал журналистам, что так произошло, потому что не все страны-члены осудили нападение ХАМАСа. При этом он не уточнил, кто из них воздержался.

"Вы, вероятно, могли бы угадать одну из них без моих слов", - сказал Вуд, намекая на Россию.

Дипломаты заявили, что Совбез не рассматривал никакого общего заявления, не говоря уже об обязательной резолюции, а российская делегация надеялась на более широкий фокус, чем осуждение ХАМАС.

В то же время Китай заявил, что поддержит совместное заявление.

"Это ненормально, что Совет Безопасности молчит", - сказал китайский дипломат Чжан Цзюнь, отметив, что Пекин осуждает "все нападения на мирных жителей".

Для того чтобы Совбез ООН мог принять определенное решение, нужно девять голосов, включая голоса всех пяти постоянных членов Совета. Это и есть так называемое правило единодушия великих держав. Постоянные члены Совбеза – это Россия, Китай, США, Великобритания и Франция.

События в Израиле

Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны от 06:00 7 октября. Последний раз такое происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня в 1973-м.

Утром 8 октября ливанская "Хезболла" объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрел ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

Ряд стран мира осудили террористическое нападение боевиков ХАМАС и выразили поддержку Израилю в защите от агрессии. Среди них США, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Украина, Франция, Венгрия, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Швеция, Венгрия, Норвегия, Кипр, Индия, Босния и Герцоговина, Аргентина, Австралия, а также Европейский Союз. В общей сложности 82 страны осудили вторжение ХАМАСа и Исламского джихада на территорию Израиля.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газы. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС.

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газы. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газы в блокаду.

Ряд стран мира осудили террористическое нападение боевиков ХАМАС и выразили поддержку Израилю в защите от агрессии. Среди них – США, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Украина, Франция, Венгрия, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Швеция, Венгрия, Норвегия, Кипр, Индия, Босния и Герцоговина, Аргентина, Австралия, а также Европейский Союз.

Израиль
Читайте также:
Токмак
8 октября, 2023 воскресенье
Маломуж назвал условия для деоккупации Токмака: в РФ готовятся к поражению
На фото прапор ОАЕ
9 октября, 2023 понедельник
Арабские Эмираты высказались в поддержку Израиля
полковник Йонатан Штайнберг
8 октября, 2023 воскресенье
В бою погиб командир израильской бригады "Нахаль"
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.46
    Покупка 37.46
    Продажа 38.18
  • EUR
    Покупка 39.71
    Продажа 40.75
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
9 октября
19:25
Обновлено
Россияне ударили по библиотеке в Херсоне и дому в Киндейке: есть пострадавшие
19:17
Укргидрометцентр предупреждает о заморозках. Когда и где именно
18:53
Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху сообщил Байдену, что Израиль начнет наземную операцию в секторе Газы, — СМИ
18:32
Обновлено
Подозреваемого во взяточничестве мэра Сум отстранили от должности
18:19
Эксклюзив
ПАСЕ в среду может одобрить резолюцию о признании Путина диктатором
18:11
Обновлено
На войне в Украине погиб доброволец из Эстонии, - СМИ
18:10
OPINION
Трагическая серия культового сериала "Особенности закупок министерства обороны"
18:05
Щит Капитана Америки и костюм Ди Каприо из "Титаника": на лондонском аукционе продадут известный кинореквизит на сумму €14 млн
17:58
Эксклюзив
Подобные действия в военное время могут привести к аду: Defense Express о проверках оборонного предприятия КБ "Луч"
17:56
В Киевстаре заверили, что арест акций Фридмана не повлияет на деятельность компании
17:56
Пресс-релиз
Еспресо – первый среди информационных телеканалов в сентябре
17:47
Корректировщика ударов РФ по многоэтажке, больнице и зданию СБУ в Днепре приговорили к 15 годам заключения
17:40
Обновлено
Израиль объявил о полной блокаде сектора Газы и нанес удары по территории Ливана
17:33
Парламент Грузии отказался осуждать намерения РФ разместить пункт базирования флота в оккупированной Абхазии
17:30
Эксклюзив
"Есть другие варианты наполнения бюджета": первый вице-президент Торгово-промышленной палаты об увеличении налогов
17:26
Инфографика
В сентябре потребительские цены в Украине выросли на 0,5%
17:22
Компания VEON, владелец Киевстара, продала российские активы Beeline
17:12
Еврокомиссия приостановила финансовую помощь Палестине из-за агрессии против Израиля
17:11
Силы обороны имеют частичный успех в районе Вербового на Мелитопольском направлении, - Тарнавский
17:00
В Киеве начали включать отопление в больницах, школах и детсадах
16:45
Инфографика
С начала полномасштабной войны каждый девятый украинец стал жертвой мошенников, - опрос
16:44
В ЕС заверили, что атака ХАМАС на Израиль не повлияет на помощь Украине
16:41
Шмыгаль предупредил, что около 6 млн украинцев находятся под угрозой минной опасности
16:41
Эксклюзив
Русские военные
РФ может в ближайшее время попытаться атаковать Купянск: депутат Харьковского горсовета о ситуации на Лимано-Купянском направлении
16:38
Эксклюзив
Главред израильского портала "Детали" объяснил, для чего боевики ХАМАС похищают гражданских и тела убитых военных
16:26
Умеров обсудил с министром обороны Нидерландов потребности ВСУ в дальнобойных ракетах и ПВО
16:20
Экуменическая социальная неделя: международные эксперты о влиянии войны в Украине на мир
16:13
Число погибших в результате нападения ХАМАС израильтян возросло до 800
16:11
Партнерский материал
На защите красоты Украины вместе: более 8 миллионов на подготовку аэроразведчиц для ВСУ – собрано
15:45
Volvo
Volvo отключила российских пользователей от своих онлайн-сервисов
15:31
Эксклюзив
ВСУ ведут оборону из руин домов: лейтенант об активизации врага на Марьинском направлении
15:21
Подержанные электромобили и гибриды: в Укравтопроме обнародовали рейтинг авто, которые в этом году приобретают популярность
14:44
Вагнеровцы готовили ХАМАС к атаке на Израиль, – Центр нацсопротивления
14:39
В Эстонии запускают украинский детский киноклуб. Подробности
14:28
Украинские аграрии собирают рекордный урожай гречки. Это снизит цены на крупу
14:28
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:26
Зеленский сменил командующего Сил территориальной обороны
14:10
Боррель созвал экстренное заседание глав МИД Евросоюза из-за ситуации в Израиле
14:04
"Должны быть с Украиной до конца": премьер Дании заявила о расширении коалиции F-16
13:57
Украина вернула с временно оккупированных территорий еще 9 детей
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV