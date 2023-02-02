Совбез ООН 24 февраля проведет дебаты по масштабному вторжению РФ в Украину
Совет безопасности ООН проведет 24 февраля дебаты, посвященные годовщине полномасштабного военного вторжения России в Украину.
Об этом сообщила постоянный представитель Мальты при ООН Ванесса Фрейзер, передает "Укринформ".
Фрейзер отметила, что на дебаты приглашены главы МИД стран-членов Совбеза ООН.
Дипломатка также уточнила, что пока нет списка спикеров и неизвестен уровень представительства стран на Совбезе. По ее словам, это станет известно ближе к дебатам.
Постпред Мальты подчеркнула, что ее страна осуждает военную агрессию против Украины.
"Хотя Мальта является нейтральной страной, но это активная нейтральность", – сказала Фрейзер.
- Ранее верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди посетил восток и юг Украины и заявил, что был поражен масштабом разрушений, а также назвал бессмысленными российские обстрелы гражданских объектов, в результате которых погибли и пострадали мирные жители.
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