Об этом сообщила постоянный представитель Мальты при ООН Ванесса Фрейзер, передает "Укринформ".

Фрейзер отметила, что на дебаты приглашены главы МИД стран-членов Совбеза ООН.

Дипломатка также уточнила, что пока нет списка спикеров и неизвестен уровень представительства стран на Совбезе. По ее словам, это станет известно ближе к дебатам.

Постпред Мальты подчеркнула, что ее страна осуждает военную агрессию против Украины.

"Хотя Мальта является нейтральной страной, но это активная нейтральность", – сказала Фрейзер.

Ранее верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди посетил восток и юг Украины и заявил, что был поражен масштабом разрушений, а также назвал бессмысленными российские обстрелы гражданских объектов, в результате которых погибли и пострадали мирные жители.

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