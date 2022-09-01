Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную программу работы Совбеза ООН.

В программе отмечено, что очередное заседание Совбеза на тему "поддержания мира и безопасности в Украине" будет проведено в четверг, 22 сентября.

Более подробной информации о предмете обсуждений пока нет.

Напомним, предыдущее заседание Совбеза ООН по Украине прошло 24 августа. Оно было посвящено полугодию российского полномасштабного вторжения в нашу страну.

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