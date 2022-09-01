Совбез ООН 22 сентября проведет заседание по теме "поддержание мира и безопасности в Украине"
Заседание Совбеза ООН, на котором обсудят ситуацию в Украине, состоится во второй половине сентября
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную программу работы Совбеза ООН.
В программе отмечено, что очередное заседание Совбеза на тему "поддержания мира и безопасности в Украине" будет проведено в четверг, 22 сентября.
Более подробной информации о предмете обсуждений пока нет.
- Напомним, предыдущее заседание Совбеза ООН по Украине прошло 24 августа. Оно было посвящено полугодию российского полномасштабного вторжения в нашу страну.
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