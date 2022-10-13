Об этом сообщает news.am.

"Во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым в Вашингтоне мы обсудили сроки заключения мирного договора, то есть до конца года хотим иметь договор. Также по вопросу делимитации: достигнута договоренность, что делимитация пройдет до конца года ", – заявил Григорян в среду общественному телевидению Армении.

Он напомнил, что граница Армении и Азербайджана была делимитирована в 1929 году. "Осталось прийти к взаимному согласию, что мы принимаем это за основу, как границу между Арменией и Азербайджаном, принимаем эту границу, засчитываем 29 800 кв. км территории Армении и двигаемся вперед", - отметил он.

Григорян сообщил, что по механизмам пока нет ясности, но есть понимание, что нужно двигаться в этом направлении.

Он также отметил, что обсудил с Гаджиевым полный вывод азербайджанских войск с территории Армении.

"Армения по-прежнему обеспокоена тем, что Азербайджан после мирного договора может использовать повод недемилитаризованной границы для нападения на Армению, поэтому этот вопрос прояснен", - сказал он.

13 сентября на границе между Арменией и Азербайджаномначались обстрелы из минометов и тяжелой артиллерии. В тот же день премьер-министр Армении Пашинян попросил у Путина и ОДКБ помощи в разрешении конфликта с Азербайджаном.

Страны ОДКБ не встали на защиту Армении, выразили свои соболезнования и создали "рабочую группу". Из-за обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном Франция созвала Совбез ООН. Т

5 октября Армения и Азербайджан при посредничестве США обсудили мирное соглашение .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb