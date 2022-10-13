Совбез Армении: До конца года должны разработать мирное соглашение и установить границу с Азербайджаном
Армения и Азербайджан при посредничестве США обсудили сроки заключения мирного договора и делимитации границы между Баку и Ереваном.
Об этом сообщает news.am.
"Во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым в Вашингтоне мы обсудили сроки заключения мирного договора, то есть до конца года хотим иметь договор. Также по вопросу делимитации: достигнута договоренность, что делимитация пройдет до конца года ", – заявил Григорян в среду общественному телевидению Армении.
Он напомнил, что граница Армении и Азербайджана была делимитирована в 1929 году. "Осталось прийти к взаимному согласию, что мы принимаем это за основу, как границу между Арменией и Азербайджаном, принимаем эту границу, засчитываем 29 800 кв. км территории Армении и двигаемся вперед", - отметил он.
Григорян сообщил, что по механизмам пока нет ясности, но есть понимание, что нужно двигаться в этом направлении.
Он также отметил, что обсудил с Гаджиевым полный вывод азербайджанских войск с территории Армении.
"Армения по-прежнему обеспокоена тем, что Азербайджан после мирного договора может использовать повод недемилитаризованной границы для нападения на Армению, поэтому этот вопрос прояснен", - сказал он.
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