Соус песто. Предлагаем интересный и простой рецепт
Соус песто – это известный итальянский деликатес с ярко выраженным вкусом
Ингредиенты для соуса песто:
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зеленый базилик – 100 г
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оливковое масло – 150 мл
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сыр пармезан – 50 г
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кедровые орехи – 30 г
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чеснок – два зубка
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соль и черный перец (по вкусу)
Пошаговый способ приготовления соуса песто:
- моем базилик
- удаляем жесткие части стеблей
- нарезаем грубо листья
- чистим и измельчаем чеснок
Фото: Getty Images
- натираем пармезан на мелкой терке
- обжариваем орехи на среднем огне на сухой сковороде
- кладем базилик, чеснок и щепотку соли в ступку
- измельчаем, добавляя небольшими порциями масло
- добавляем орехи
- снова измельчаем смесь
- вливаем все оставшееся масло
- добавляем в песто тертый пармезан
- перчим
- солим
- храним песто в холодильнике не дольше недели.
Приятного аппетита!
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