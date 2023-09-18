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Соус песто. Предлагаем интересный и простой рецепт

18 сентября, 2023 понедельник
19:00

Соус песто – это известный итальянский деликатес с ярко выраженным вкусом

Ингредиенты для соуса песто:

  • зеленый базилик – 100 г

  • оливковое масло – 150 мл

  • сыр пармезан – 50 г

  • кедровые орехи – 30 г

  • чеснок – два зубка

  • соль и черный перец (по вкусу)

рецепт приготування соусУ песто

Пошаговый способ приготовления соуса песто:

  • моем базилик
  • удаляем жесткие части стеблей
  • нарезаем грубо листья
  • чистим и измельчаем чеснок

рецепт приготування соусУ песто

Фото: Getty Images

  • натираем пармезан на мелкой терке
  • обжариваем орехи на среднем огне на сухой сковороде
  • кладем базилик, чеснок и щепотку соли в ступку
  • измельчаем, добавляя небольшими порциями масло
  • добавляем орехи
  • снова измельчаем смесь
  • вливаем все оставшееся масло
  • добавляем в песто тертый пармезан
  • перчим
  • солим
  • храним песто в холодильнике не дольше недели.

Приятного аппетита!

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